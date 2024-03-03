Вашингтон каже, що угода про перемир'я в Газі вже "на столі", але Ізраїль відмовляється розглядати її доки ХАМАС не надасть список заручників
У неділю, 3 березня, до Каїра прибула делегація ХАМАСу для проведення перемовин щодо угоди про тимчасове перемир'я в Газі, однак Ізраїль відмовляється її розглядати доки не буде надано список заручників
Про це повідомляє Reuters.
Вашингтон заявив, що угода про припинення вогню вже "лежить на столі", схвалена Ізраїлем і чекає лише на підпис представників ХАМАСу.
Одне з джерел, поінформоване про переговори, заявило, що Ізраїль не прибуде до Каїра, доки ХАМАС не надасть повний список заручників, які ще живі - вимога, яку, за словами палестинського джерела, ХАМАС поки що відкидає як передчасну.
"Шлях до припинення вогню зараз, буквально в цю годину, простий. І угода на столі. Існує рамкова угода ", заявив американський чиновник.
Угода передбачає тимчасове припинення вогню у Газі та звільнення десятків заручників, яких утримує ХАМАС.
Окрім цього, допомога Газі буде збільшена. Ізраїльські війська відійдуть з деяких районів і дозволять жителям Гази повернутися до своїх домівок, покинутих на початку війни.
Але угода не задовольнить головну вимогу ХАМАС щодо остаточного припинення війни, а також залишить невирішеною долю більшої частини з понад 100 заручників, серед яких чоловіки призовного віку, на яких не поширюється угода про звільнення жінок, дітей, людей похилого віку і поранених.
Єгипетські посередники запропонували поки що відкласти ці питання, запевнивши, що вони будуть вирішені на більш пізніх етапах.
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27 лютого президент США Джо Байден назвав переговори про тимчасове перемир'я в Газі "близькими" до завершення і додав, що припинення вогню може розпочатися вже з 4 березня.
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