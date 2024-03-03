Вашингтон каже, що угода про перемир'я в Газі вже "на столі", але Ізраїль відмовляється розглядати її доки ХАМАС не надасть список заручників

Про це повідомляє Reuters.

Вашингтон заявив, що угода про припинення вогню вже "лежить на столі", схвалена Ізраїлем і чекає лише на підпис представників ХАМАСу.

Одне з джерел, поінформоване про переговори, заявило, що Ізраїль не прибуде до Каїра, доки ХАМАС не надасть повний список заручників, які ще живі - вимога, яку, за словами палестинського джерела, ХАМАС поки що відкидає як передчасну.

"Шлях до припинення вогню зараз, буквально в цю годину, простий. І угода на столі. Існує рамкова угода ", заявив американський чиновник.

Угода передбачає тимчасове припинення вогню у Газі та звільнення десятків заручників, яких утримує ХАМАС.

Окрім цього, допомога Газі буде збільшена. Ізраїльські війська відійдуть з деяких районів і дозволять жителям Гази повернутися до своїх домівок, покинутих на початку війни.

Але угода не задовольнить головну вимогу ХАМАС щодо остаточного припинення війни, а також залишить невирішеною долю більшої частини з понад 100 заручників, серед яких чоловіки призовного віку, на яких не поширюється угода про звільнення жінок, дітей, людей похилого віку і поранених.

Єгипетські посередники запропонували поки що відкласти ці питання, запевнивши, що вони будуть вирішені на більш пізніх етапах.