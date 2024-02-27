Байден заявив, що перемир'я у Газі може початись з наступного тижня

Про це повідомляє Bloomberg.

"Мій радник з національної безпеки каже мені, що вони (переговори. - ред.) близькі, вони близькі, вони ще не закінчені. Я сподіваюся, що до наступного понеділка (4 березня. - ред.) ми матимемо припинення вогню", - сказав Байден у понеділок в Нью-Йорку.

Заява глави Білого дому пролунала за день до праймеріз Демократичної партії в Мічигані, ключовому штаті, де він сподівається переобратися на другий термін на виборах у листопаді цього року. Хоча у нього немає серйозних конкурентів на номінацію, критики його ізраїльської політики заохочують виборців обирати в бюлетені варіант "не підтримую", щоб покарати його за цю позицію.

Через своє ставлення до війни між Ізраїлем та ХАМАСом, Байден зіткнувся з негативною реакцією з боку мусульманських і арабських американців, а також деяких молодих виборців і прогресистів.