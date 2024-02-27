Байден заявив, що перемир'я у Газі може початись з наступного тижня
Президент США Джо Байден назвав переговори "близькими" до завершення і додав, що припинення вогню може розпочатися вже наступного понеділка
Про це повідомляє Bloomberg.
"Мій радник з національної безпеки каже мені, що вони (переговори. - ред.) близькі, вони близькі, вони ще не закінчені. Я сподіваюся, що до наступного понеділка (4 березня. - ред.) ми матимемо припинення вогню", - сказав Байден у понеділок в Нью-Йорку.
Заява глави Білого дому пролунала за день до праймеріз Демократичної партії в Мічигані, ключовому штаті, де він сподівається переобратися на другий термін на виборах у листопаді цього року. Хоча у нього немає серйозних конкурентів на номінацію, критики його ізраїльської політики заохочують виборців обирати в бюлетені варіант "не підтримую", щоб покарати його за цю позицію.
Через своє ставлення до війни між Ізраїлем та ХАМАСом, Байден зіткнувся з негативною реакцією з боку мусульманських і арабських американців, а також деяких молодих виборців і прогресистів.
- 23 лютого у Парижі відбулася зустріч ізраїльської делегації з представниками США, Єгипту та Катару, на якій було досягнуто значного прогресу в укладанні угоди щодо тимчасового перемир'я на війні з ХАМАС. Видання Haaretz припускає, що бойові дії можуть зупинитися з початком Рамадану.
- 25 лютого стало відомо, що Сполучені Штати, Єгипет, Катар та Ізраїль досягли консенсусу щодо основних контурів угоди про звільнення заручників в обмін на тимчасове припинення вогню в Газі.
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