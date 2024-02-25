США, Ізраїль, Єгипет і Катар узгодили основні деталі угоди про звільнення заручників, - ЗМІ
Сполучені Штати, Єгипет, Катар та Ізраїль досягли консенсусу щодо основних контурів угоди про звільнення заручників в обмін на тимчасове припинення вогню в Газі
Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
Як зауважив Салліван, угода все ще перебуває на стадії переговорів, однак згодом Катар і Єгипет проведуть непрямі переговори з ХАМАСом.
Нова угода про припинення вогню з ХАМАС передбачає припинення бойових дій на шість тижнів в обмін на звільнення до 40 заручників, серед яких жінки, діти, люди похилого віку та заручники, які гостро потребують медичної допомоги, інформує The Telegraph.
У відповідь Ізраїль звільнить сотні палестинських ув'язнених, деякі з яких були засуджені за вбивство ізраїльтян, а також дозволить обмеженій кількості палестинців повернутися на північ Гази та значно збільшить обсяг гуманітарної допомоги.
У виданні зазначили, що делегація Ізраїлю на чолі з Роненом Баром і Давидом Барнеа, двома керівниками розвідки країни, повернулась у суботу з переговорів у Парижі зі США, Єгиптом і Катаром, що посилило сподівання на досягнення угоди в Ізраїлі.
"Ми працюємо над тим, щоб досягти інших рамок для звільнення наших заручників, а також над завершенням ліквідації батальйонів ХАМАС у Рафаху. Саме тому я відправив делегацію до Парижа, і сьогодні ввечері ми обговоримо наступні кроки в переговорах", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після завершення переговорів у Парижі.
Згодом, у суботу пізно ввечері, військовий кабінет обговорив паризькі домовленості та вирішив відправити ще одну делегацію до Катару, щоб продовжити переговори про остаточні деталі на наступному тижні.
Радник з питань національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі наголосив, що угода з ХАМАС не включатиме повернення всіх заручників, і що тимчасове припинення вогню "за жодних обставин не може бути інтерпретоване як закінчення війни".
-
У п'ятницю, 23 лютого, у Парижі відбулася зустріч ізраїльської делегації з представниками США, Єгипту та Катару, на якій було досягнуто значного прогресу в укладанні угоди щодо тимчасового перемир'я на війні з ХАМАС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе