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США, Ізраїль, Єгипет і Катар узгодили основні деталі угоди про звільнення заручників, - ЗМІ

25 лютого, 2024 неділя
17:25
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Сполучені Штати, Єгипет, Катар та Ізраїль досягли консенсусу щодо основних контурів угоди про звільнення заручників в обмін на тимчасове припинення вогню в Газі

Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Як зауважив Салліван, угода все ще перебуває на стадії переговорів, однак згодом Катар і Єгипет проведуть непрямі переговори з ХАМАСом.

Нова угода про припинення вогню з ХАМАС передбачає припинення бойових дій на шість тижнів в обмін на звільнення до 40 заручників, серед яких жінки, діти, люди похилого віку та заручники, які гостро потребують медичної допомоги, інформує The Telegraph.

У відповідь Ізраїль звільнить сотні палестинських ув'язнених, деякі з яких були засуджені за вбивство ізраїльтян, а також дозволить обмеженій кількості палестинців повернутися на північ Гази та значно збільшить обсяг гуманітарної допомоги.

У виданні зазначили, що делегація Ізраїлю на чолі з Роненом Баром і Давидом Барнеа, двома керівниками розвідки країни, повернулась у суботу з переговорів у Парижі зі США, Єгиптом і Катаром, що посилило сподівання на досягнення угоди в Ізраїлі.

"Ми працюємо над тим, щоб досягти інших рамок для звільнення наших заручників, а також над завершенням ліквідації батальйонів ХАМАС у Рафаху. Саме тому я відправив делегацію до Парижа, і сьогодні ввечері ми обговоримо наступні кроки в переговорах", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після завершення переговорів у Парижі.

Згодом, у суботу пізно ввечері, військовий кабінет обговорив паризькі домовленості та вирішив відправити ще одну делегацію до Катару, щоб продовжити переговори про остаточні деталі на наступному тижні.

Радник з питань національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі наголосив, що угода з ХАМАС не включатиме повернення всіх заручників, і що тимчасове припинення вогню "за жодних обставин не може бути інтерпретоване як закінчення війни".

  • У п'ятницю, 23 лютого, у Парижі відбулася зустріч ізраїльської делегації з представниками США, Єгипту та Катару, на якій було досягнуто значного прогресу в укладанні угоди щодо тимчасового перемир'я на війні з ХАМАС.

Теги:
Ізраїль
Єгипет
Близький Схід
Катар
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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