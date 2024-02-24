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Головна Світ Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС може бути досягнена до Рамадану, - Haaretz

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС може бути досягнена до Рамадану, - Haaretz

24 лютого, 2024 субота
18:40
Світ Ізраїль обстріл

У п'ятницю, 23 лютого, у Парижі відбулася зустріч ізраїльської делегації з представниками США, Єгипту та Катару, на якій було досягнуто значного прогресу в укладанні угоди щодо тимчасового перемир'я на війні з ХАМАС

Про це повідомляє Haaretz.

Джерела знайомі з ходом переговорів додали, що результати зустрічі дозволять сторонам представити ХАМАСу оновлені рамки потенційної угоди, яка, як очікується, буде прийнята угрупованням в найближчому майбутньому.

За словами іноземного дипломата, який говорив на умовах анонімності, "переговори просуваються", і оскільки "всі сторони демонструють гнучкість, угода може бути досягнута до Рамадану".

"Будь-який подальший прогрес - на руку ХАМАСу", - додав він.

  • Окрім цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу представив перший офіційний план післявоєнного існування Гази, заявивши, що Ізраїль збереже контроль над палестинськими територіями та розпочне відновлення в залежність від демілітаризації.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Єгипет
Близький Схід
Катар
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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