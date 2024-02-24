Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС може бути досягнена до Рамадану, - Haaretz

Про це повідомляє Haaretz.

Джерела знайомі з ходом переговорів додали, що результати зустрічі дозволять сторонам представити ХАМАСу оновлені рамки потенційної угоди, яка, як очікується, буде прийнята угрупованням в найближчому майбутньому.

За словами іноземного дипломата, який говорив на умовах анонімності, "переговори просуваються", і оскільки "всі сторони демонструють гнучкість, угода може бути досягнута до Рамадану".

"Будь-який подальший прогрес - на руку ХАМАСу", - додав він.