Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС може бути досягнена до Рамадану, - Haaretz
У п'ятницю, 23 лютого, у Парижі відбулася зустріч ізраїльської делегації з представниками США, Єгипту та Катару, на якій було досягнуто значного прогресу в укладанні угоди щодо тимчасового перемир'я на війні з ХАМАС
Про це повідомляє Haaretz.
Джерела знайомі з ходом переговорів додали, що результати зустрічі дозволять сторонам представити ХАМАСу оновлені рамки потенційної угоди, яка, як очікується, буде прийнята угрупованням в найближчому майбутньому.
За словами іноземного дипломата, який говорив на умовах анонімності, "переговори просуваються", і оскільки "всі сторони демонструють гнучкість, угода може бути досягнута до Рамадану".
"Будь-який подальший прогрес - на руку ХАМАСу", - додав він.
- Окрім цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу представив перший офіційний план післявоєнного існування Гази, заявивши, що Ізраїль збереже контроль над палестинськими територіями та розпочне відновлення в залежність від демілітаризації.
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