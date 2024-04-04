Ізраїль оголосив додаткову мобілізацію через погрози Ірану атакувати країну
Увечері 4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили у підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості у регіоні
Про це пише видання Haaretz.
Приводом послужили, ймовірно, погрози Ірану та його сателітів завдати ударів по Ізраїлю після обстрілу об'єкту в Дамаску, в ході якого загинули два генерали і п'ятеро офіцерів Корпусу вартових ісламської революції.
Ізраїль офіційно не брав на себе відповідальності за завдання удару, ізраїльські ЗМІ зазначили лише, що знищений об'єкт був штабом КВІР, а не дипломатичною будівлею.
- Представництво Ірану у столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок ізраїльського авіаційного удару 2 квітня – загинули щонайменше шестеро людей.
- Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.
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