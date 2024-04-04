Ізраїль оголосив додаткову мобілізацію через погрози Ірану атакувати країну

Про це пише видання Haaretz.

Приводом послужили, ймовірно, погрози Ірану та його сателітів завдати ударів по Ізраїлю після обстрілу об'єкту в Дамаску, в ході якого загинули два генерали і п'ятеро офіцерів Корпусу вартових ісламської революції.

Ізраїль офіційно не брав на себе відповідальності за завдання удару, ізраїльські ЗМІ зазначили лише, що знищений об'єкт був штабом КВІР, а не дипломатичною будівлею.