США у стані підвищеної готовності через можливий напад на Ізраїль з боку Ірану

Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімного американського чиновника.

"Ми, безумовно, перебуваємо на високому рівні пильності", - сказав чиновник, підтверджуючи повідомлення CNN, згідно з яким атака може статися наступного тижня.

Зокрема, офіційний представник США повідомив CNN, що Вашингтон також розглядає можливість нападу Ірану на американські активи в регіоні протягом тижня.

За його словами, США застерегли Тегеран від використання удару для подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Зазначається, що високопоставлені чиновники США зараз вважають, що напад з боку Ірану є "неминучим". Такий погляд поділяють їхні ізраїльські колеги, сказав чиновник.

Обидва уряди наполегливо працюють над тим, щоб випередити те, що має статися, оскільки вони передбачають, що атака Ірану може розгортатися кількома різними шляхами – і що активи та персонал США та Ізраїлю ризикують стати ціллю.