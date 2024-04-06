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США у стані підвищеної готовності через можливий напад на Ізраїль з боку Ірану

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США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльським або американським базам в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімного американського чиновника.

"Ми, безумовно, перебуваємо на високому рівні пильності", - сказав чиновник, підтверджуючи повідомлення CNN, згідно з яким атака може статися наступного тижня.

Зокрема, офіційний представник США повідомив CNN, що Вашингтон також розглядає можливість нападу Ірану на американські активи в регіоні протягом тижня.

За його словами, США застерегли Тегеран від використання удару для подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Зазначається, що високопоставлені чиновники США зараз вважають, що напад з боку Ірану є "неминучим". Такий погляд поділяють їхні ізраїльські колеги, сказав чиновник.

Обидва уряди наполегливо працюють над тим, щоб випередити те, що має статися, оскільки вони передбачають, що атака Ірану може розгортатися кількома різними шляхами – і що активи та персонал США та Ізраїлю ризикують стати ціллю.

  • Представництво Ірану у столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок ізраїльського авіаційного удару 2 квітня – загинули щонайменше шестеро людей.
  • Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.
  • Увечері 4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили у підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості у регіоні.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Іран
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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