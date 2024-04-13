США просять Китай, Туреччину та Саудівську Аравію закликати Іран не атакувати Ізраїль

Про це повідомляє Financial Times.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провір перемовини зі своїми колегами, в тому числі з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

"За останні кілька днів ми також зв'язалися з європейськими союзниками й партнерами та закликали їх також надіслати Ірану чіткий сигнал: ескалація не в інтересах Ірану, не в інтересах регіону і не в інтересах світу", - заявив речник Державного департаменту США Метт Міллер.

За словами джерела, Вашингтон поінформував союзників про те, що відплата Ірану може бути неминучою.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також попередив, що будь-яка спроба нападу отримає відповідь, заявивши, що його війська готові до будь-яких зовнішніх загроз єврейській державі.

У адміністрації Байдена заявили, що протягом останніх місяців неодноразово зверталися до Китаю з проханням використати свої важелі впливу на Тегеран, однак, за словами американських чиновників, жодних доказів того, що Китай чинить тиск на Тегеран, не було.