США просять Китай, Туреччину та Саудівську Аравію закликати Іран не атакувати Ізраїль
США звернулися до Китаю та інших країн, включаючи Туреччину і Саудівську Аравію, з проханням закликати Іран не атакувати Ізраїль
Про це повідомляє Financial Times.
Держсекретар США Ентоні Блінкен провір перемовини зі своїми колегами, в тому числі з міністром закордонних справ Китаю Ван І.
"За останні кілька днів ми також зв'язалися з європейськими союзниками й партнерами та закликали їх також надіслати Ірану чіткий сигнал: ескалація не в інтересах Ірану, не в інтересах регіону і не в інтересах світу", - заявив речник Державного департаменту США Метт Міллер.
За словами джерела, Вашингтон поінформував союзників про те, що відплата Ірану може бути неминучою.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також попередив, що будь-яка спроба нападу отримає відповідь, заявивши, що його війська готові до будь-яких зовнішніх загроз єврейській державі.
У адміністрації Байдена заявили, що протягом останніх місяців неодноразово зверталися до Китаю з проханням використати свої важелі впливу на Тегеран, однак, за словами американських чиновників, жодних доказів того, що Китай чинить тиск на Тегеран, не було.
- Раніше США зафіксували переміщення Іраном військової техніки, що свідчить про те, що він, ймовірно, готується атакувати ізраїльські об'єкти з власної території.
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