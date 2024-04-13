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США просять Китай, Туреччину та Саудівську Аравію закликати Іран не атакувати Ізраїль

13 квітня, 2024 субота
18:53
Світ Прапор США

США звернулися до Китаю та інших країн, включаючи Туреччину і Саудівську Аравію, з проханням закликати Іран не атакувати Ізраїль

Про це повідомляє Financial Times.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провір перемовини зі своїми колегами, в тому числі з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

"За останні кілька днів ми також зв'язалися з європейськими союзниками й партнерами та закликали їх також надіслати Ірану чіткий сигнал: ескалація не в інтересах Ірану, не в інтересах регіону і не в інтересах світу", - заявив речник Державного департаменту США Метт Міллер.

За словами джерела, Вашингтон поінформував союзників про те, що відплата Ірану може бути неминучою.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також попередив, що будь-яка спроба нападу отримає відповідь, заявивши, що його війська готові до будь-яких зовнішніх загроз єврейській державі.

У адміністрації Байдена заявили, що протягом останніх місяців неодноразово зверталися до Китаю з проханням використати свої важелі впливу на Тегеран, однак, за словами американських чиновників, жодних доказів того, що Китай чинить тиск на Тегеран, не було. 

  • Раніше США зафіксували переміщення Іраном військової техніки, що свідчить про те, що він, ймовірно, готується атакувати ізраїльські об'єкти з власної території.
Теги:
Китай
Ізраїль
Близький Схід
Іран
США
Ентоні Блінкен
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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