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Напад Ірану на Ізраїль: реакція світу

14 квітня, 2024 неділя
13:21
Світ Іран

У ніч на неділю, 14 квітня, іранська армія випустила по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей. Цей напад засудили МЗС України та низка європейських лідерів

Низка країн та політичних діячів засудили масовану повітряну атаку Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах по території Ізраїлю, під час якої було випущено майже 300 ракет і ударних БпЛА.

Реакція МЗС України

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує іранські масовані  атаки проти Держави Ізраїль. Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході", - йдеться в повідомленні. 

У відомстві закликали докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння в масштабніший регіональний конфлікт.

Реакція МЗС Німеччини

Очільниця німецького зовнішньополітичного відомства Анналена Бербок засудила напад Ірану, висловивши солідарність з Ізраїлем.

"Ми рішуче засуджуємо цю атаку, яка може занурити цілий регіон у хаос. Іран і його маріонетки повинні негайно припинити це. Ми солідарні з Ізраїлем у цей час", - наголосила вона.

Реакція ЄС

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель також висловив осуд масованому повітряному удару Ірану. 

"ЄС рішуче засуджує неприйнятну атаку Ірану на Ізраїль. Це безпрецедентна ескалація і серйозна загроза регіональній безпеці", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Х.

Реакція МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ закликало Іран проявити стриманість і припинити вогонь.

"Польща найрішучішим чином засуджує напади, здійснені Іраном на Ізраїль. Ми закликаємо Іран та його союзників проявити стриманість і негайно припинити військові дії. Пріоритетом є забезпечення стабільності та миру в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Реакція МЗС Франції 

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне засудив удари, закликавши Іран утриматись від ескалації конфлікту на Близькому Сході.

"Вирішивши вдатися до таких безпрецедентних дій, Іран виводить свої дестабілізуючі дії на новий рівень і наражається на ризик військової ескалації", - зазначив він.

Реакція Молдови

Президентка Молдови Мая Санду долучилась до осуду дій Ірану.

"Молдова найрішучішим чином засуджує безпрецедентну ракетну і безпілотну атаку Ірану на Ізраїль і повністю підтримує зусилля міжнародного співтовариства щодо запобігання ескалації. Наші думки з усіма, хто прагне миру на Близькому Сході та в усьому світі", - написала вона. 

Реакція Литви

Президент Литви Гітанас Науседа також закликав уникнути ескалації конфлікту на Близькому Сході.

"Рішуче засуджуємо нічні атаки Ірану проти Ізраїлю. Вони є неприйнятними та невиправданими. Нема потреби в ескалації на Близькому Сході", - пояснив він.

  • Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Читайте хронологію подій тут!.
Теги:
Україна
Польща
ЄС
Франція
Молдова
Ізраїль
Німеччина
Близький Схід
Литва
Іран
Жозеп Боррель
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