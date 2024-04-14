Чому Захід збиває ракети з Ірану і не чіпає ракети з Росії: відповідь дипломата Володимира Огризка

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Зараз ми ж теж читаємо повідомлення наших Протиповітряних сил, коли лише в Мурманській області піднялися стратегічні бомбардувальники й нам кажуть, що через 3 години вони вийдуть в зону пусків, а від того ще відрахуйте годину і ракети будуть у нас. Тобто зараз сховати щось практично неможливо, а тим більше коли Ізраїль попередили американці й британці, й всі інші їхні західні союзники, що іде підготовка. Знову ж таки це ж не з рогатки стрільнути, вибачте, й влучити в горобця, такі речі сховати вже неможливо - це спеціальна операція з підготовки такого пуску, а якщо йдеться про 200 ракет чи БПЛА, то це видно як на долоні", - пояснює дипломат.

За словами Огризка, Іран та Ізраїль грають в ігри й намагаються, показати хто із них сильніший.

"Мене не полишає думка про те, що насправді Захід міг би зараз розібратися з одним із ланцюгів оцієї вісі зла: Москва - Пекін - Пхеньян - Тегеран. Можна було б спокійно і доволі ефективно позбавити Іран будь-яких шансів на володіння ядерною зброєю, але це саме "але" говорить про те, що і США, і Захід в цілому цього робити не хоче. Чому? - бо боїться, і це слово сьогодні є визначальним для Західної політики що стосовно нас, що стосовно Ізраїлю, що стосовно скоріш за все і Тайваню. Тому така історія, що нас не захищають", - наголосив ексміністр закордонних справ України.

Керівник Центру дослідження Росії нагадав, що Сполучені Штати Америки, Британія та Франція разом відбивали дронові атаки Ірану на Ізраїль: "Я відразу поставив собі запитання: слухайте, так може разом будемо відбивати російські дрони чи російські ракети? Та ні. Чому? Бо це ж російські, вони ж виявляється особливі й такі, що по них нам стріляти не можна, українці ви ж там якось вже викручуйтесь - зможете не зможете, то така річ, а от ми не можемо, знову ж таки, бо боїмося".

Що передувало

Сполучені Штати, Франція та Великобританія разом протистояли ракетним та дроновим нападам Ірану на Ізраїль, за інформацією представника ізраїльської армії Даніеля Гагарі, на якого посилається CNN. За його словами, опублікованими The Times of Israel, Франція використовувала свої передові технології, включно з реактивними літаками та радарами, для патрулювання повітряного простору. Йорданія також взяла участь у знищенні іранських дронів, маючи на меті захист своїх громадян.

"Ми тісно співпрацюємо зі США, Великою Британією та Францією, які діяли сьогодні ввечері (13 квітня, - ред.). Це партнерство завжди було тісним, але сьогодні ввечері воно проявилося незвичайним чином", - сказав Гагарі.