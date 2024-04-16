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Білий дім проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без України

16 квітня, 2024 вiвторок
01:25
Війна з Росією Білий дім, освітлений синім і білим кольорами

Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, адже у них одинакові потреби і вороги

Як стверджує The Hill, спікер Палати представників США Джонсон під час закритої конференції представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії 15 квітня. За словами двох республіканців, які перебували на зустрічі, план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок.

Четвертий законопроєкт, пов’язаний з національною безпекою і забороною TikTok. Також документ містить положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги.

Проєкт закону не містить жодних положень про захист кордону, каже республіканець Кевін Херн. Це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні, додав він.

Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, повідомила під час брифінгу прессекретар адміністрації Джо Байдена Карін Жан-П’єр, інформує "Українська правда".

Речниця Білого дому наголосила: "ми не приймемо окремий" законопроєкт про допомогу Ізраїлю.

За словами  Жан-П’єр, окремий законопроєкт не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це фактично затримало б... необхідну допомогу.

Вона також закликала Палату представників ухвалитизаконопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на 95 мільярдів доларів США .

Раніше під час брифінгу речник національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім "проти окремого законопроєкту, який діятиме лише щодо Ізраїлю, який пропонують", передає Укрінфрм.

"Оборона Ізраїлю була посилена коаліцією країн на чолі зі Сполученими Штатами, яка наразі працює в єдності", - зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що Сполучені Штати ніколи раніше ще не захищали Ізраїль від нападу в таких масштабах і за такої прямої загрози.

"Щоби гарантувати, що так буде й надалі, Палата представників має терміново ухвалити законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки, прийнятий раніше в Сенаті переважною більшістю обох партій", - наголосив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що цей пакет включає фінансування, для систем "Залізний купол" і "Праща Давида", які врятували незліченну кількість життів. Тож, за його словами, ухвалення законопроєкту є "найшвидшим і найнадійнішим способом", щоби забезпечити вкрай необхідну підтримку з боку США.

"Ми повинні діяти терміново, щоби поповнити протиповітряну оборону Ізраїлю, так само як Конгрес має діяти терміново, щоби поповнити протиповітряну оборону України, яку також продовжують щодня атакувати з тих самих безпілотників іранського виробництва", - наголосив представник Білого дому.

  • Нагадаємо, після масованої атаки Ірану на Ізраїль понад 90 конгресменів США, які представляють обидві партії, 15 квітня звернулися до спікера Майка Джонсона негайно внести на розгляд ухвалений Сенатом законопроєкт із допомогою Ізраїлю, а також Україні.
Теги:
США
допомога Україні
Війна в Ізраїлі
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