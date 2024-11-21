Велика Британія ввела санкції проти Фірташа та його дружини

Про це повідомили на сайті британського уряду.

"Дмитро Фірташ, сумнозвісний олігарх, який витягнув з України сотні мільйонів фунтів стерлінгів за допомогою корупції та контролю над розподілом газу і приховав десятки мільйонів фунтів нечесно отриманих прибутків лише на ринку нерухомості у Великій Британії", - йдеться в повідомленні.

В уряді зазначили, що під санкції потрапили також його дружина Лада Фірташ, яка володіє британськими активами від імені чоловіка, та британський фінансовий "фіксер", який сприяв корупції Фірташа, Денис Горбуненко.

Також під санкції потрапила громадянка Анголи й Росії, володарка мільярдних статків Ізабель душ Сантуш і латвійський бізнесмен і політик Айварс Лембергс.

"Ці санкції знаменують собою крок уперед у використанні урядом своїх санкційних повноважень, щоб зробити Велику Британію більш несприятливим середовищем для діяльності корумпованих суб'єктів", - додали в уряді.