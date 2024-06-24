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Зеленський продовжив санкції проти Фірташа, Фукса і низки російських олігархів на 10 років

24 червня, 2024 понедiлок
23:27
Економіка Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким продовжив санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа й Павла Фукса та низки російських олігархів та бізнесменів, на яких наклали обмеження ще у червні 2021 року

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Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Указ увів у дію рішення РНБО, яким встановлюється, що ініціатором застосування, скасування та внесення змін до санкцій є Служба безпеки України. Санкції до Фірташа та Фукса продовжуються на 10 років. 

Санкції включають такі обмеження:  

  • Блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
  • Обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
  • Обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
  • Запобігання виведенню капіталів за межі України; 
  • Зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (лише Фірташ); 
  • Анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (далі лише для Фірташа: анулювання спеціального дозволу на користування надрами № 3640, зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3735); 
  • Заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
  • Заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); 
  • Заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 
  • Позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення (лише Фірташ);
  • Інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені) (лише Фірташ). 

Нагадаємо, що 18 червня 2021 року РНБО запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

24 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.

Бюро економічної безпеки повідомляло, що працівники відомства за оперативного супроводу СБУ розслідують злочинну схему маніпуляцій на газорозподільчих підприємствах. 

14 липня Фірташ заявив, що втратив контроль над сєверодонецьким "Азотом".

15 травня стало відомо, що Служба безпеки спільно з БЕБ викрили масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України та повідомили про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній.

Теги:
Україна
олігархи
Дмитро Фірташ
бізнес
санкції проти Росії
Війна з Росією
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