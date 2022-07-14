Про це йдеться в заяві Group DF.

"У зв'язку з публікацією у деяких пропагандистських ЗМІ інформації про плани окупантів відновити діяльність Сєверодонецького "Азоту", пресслужба Group DF заявляє: наразі холдинг Ostchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, втратив контроль над Сєверодонецьким "Азотом". Усі заяви про швидкий запуск заводу є необґрунтованими та поширюються представниками окупаційної влади Сєверодонецька за підтримки пропагандистів. Обладнання основних та допоміжних цехів зазнало серйозних пошкоджень через ведення відкритих бойових дій на території заводу",– йдеться у повідомленні.



Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А (розбито піч первинного реформінгу, пошкоджено реакційні труби) та 1-Б (пошкоджено пусковий котел, вакуум-витяжку системи конденсації відділення компресії), цех азотної кислоти (зруйновано будівлю цеху, естакади, пожежею пошкоджено приміщення ЦПУ, зруйновані контролерна управління технологічним процесом, маслосистема компресора ГТТ-3М).



"Постраждала практично вся інфраструктура підприємства...Найболючіше для підприємства – повна руйнація системи електропостачання "Азоту". Завод не може отримувати електроенергію ані від "Луганського енергетичного об'єднання" (пошкоджено опори та силові трансформатори у пунктах Лисичанська-110, Ювілейна, Щастя), ані від підстанції Кремінська 500 кВ (станцію розбито)», – йдеться у повідомленні.

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Руйнування системи очищення стічних вод "Азоту" (цех водопостачання) завдало значних збитків Сєверодонецьку. До війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста. Для оцінки масштабів руйнувань та збитків необхідно провести технічний аудит. Зараз це неможливо, оскільки Group DF не контролює завод, а більшість персоналу евакуйовано.



"Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли окупанти усвідомлено наражають на небезпеку людей, змушуючи їх виходити на підприємство. Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю", – йдеться заяві.

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