Фірташ, Коломойський та Пінчук не відмовляться від своїх медіагруп, — Княжицький

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Думаю, що Фірташ, Коломойський та Пінчук не відмовляться від своїх медіагруп. Принаймні інформації про це немає. Хоча очевидно, що вплив зараз здійснюється не лише через телевізійні канали, а й через інтернет контент. Ситуація змінюється і люди отримують інформацію не лише через телевізійні канали", - пояснив Княжицький.



Нардеп додав, що українське суспільство втрачає зовнішній плюралізм.



"Проблема полягає в тому, що ми втрачаємо те, що називається зовнішнім плюралізмом. Внутрішній плюралізм - це коли на одному каналі представлені різні точки зору, а зовнішній, коли є багато різних власників і влада ними не монополізована. Мене більше страшить те, щоб ми не перетворились на Росію, де в одному центрі вирішується, що всім каналам показувати", - додав він.

Інвестиційна компанія Ріната Ахметова виходить з медіабізнесу. "Медіа Група Україна" передасть державі ліцензії телеканалів та друкованих медіа, діяльність онлайн-медіа буде припинено. Ахметов зазначив, що таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів.

Холдинг Ріната Ахметова System Capital Management розпочав процедуру анулювання усіх державних ліцензій на мовлення і провайдера програмної послуги, які мала його Медіа Група Україна.