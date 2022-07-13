Фірташ, Коломойський та Пінчук не відмовляться від своїх медіагруп, — Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що олігархи Фірташ, Коломойський та Пінчук не відмовляться від своїх медіагруп, як це зробив Рінат Ахметов
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Думаю, що Фірташ, Коломойський та Пінчук не відмовляться від своїх медіагруп. Принаймні інформації про це немає. Хоча очевидно, що вплив зараз здійснюється не лише через телевізійні канали, а й через інтернет контент. Ситуація змінюється і люди отримують інформацію не лише через телевізійні канали", - пояснив Княжицький.
Нардеп додав, що українське суспільство втрачає зовнішній плюралізм.
"Проблема полягає в тому, що ми втрачаємо те, що називається зовнішнім плюралізмом. Внутрішній плюралізм - це коли на одному каналі представлені різні точки зору, а зовнішній, коли є багато різних власників і влада ними не монополізована. Мене більше страшить те, щоб ми не перетворились на Росію, де в одному центрі вирішується, що всім каналам показувати", - додав він.
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Інвестиційна компанія Ріната Ахметова виходить з медіабізнесу. "Медіа Група Україна" передасть державі ліцензії телеканалів та друкованих медіа, діяльність онлайн-медіа буде припинено. Ахметов зазначив, що таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів.
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Холдинг Ріната Ахметова System Capital Management розпочав процедуру анулювання усіх державних ліцензій на мовлення і провайдера програмної послуги, які мала його Медіа Група Україна.
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