З'явились деталі виходу Ахметова з медіабізнесу

Про це повідомляє пресслужба SCM.

Зокрема зупиняється випуск друкованих засобів масової інформації, що належали МГУ.

Швидкість ухвалення рішення про анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох. На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також в іномовленні (FreeДом), - йдеться у повідомленні.

Вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках групи припиняється.

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Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіагрупи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі у Польщі.

О 00:00 12 липня 2022 року МГУ припинила оновлення своїх онлайн-медіа.

Доля журналу Vogue буде визначена окремо із власником бренду CondeNast шляхом консультацій.

Однак повідомляють, що всі активи МГУ залишаються у її власності. Мова йде про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі – "Україна", "Україна 24", "Сьогодні". Майбутню долю цих активів визначать найближчими днями.

11 липня стало відомо, що Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу.

Радник очільника ОПУ Подоляк назвав вихід Ахметова з медіабізнесу "гідним прикладом" і похвалив закон про деолігархізацію.

Медіаекспертка Лигачова в ефірі Еспресо заявила, що коли в олігарха немає потреби захищати бізнес, він втрачає інтерес до медіа.

Нардепка Рудик вважає, що держава ніколи не буде здатною забезпечити плюралізм думок в ЗМІ.

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