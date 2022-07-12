English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка З'явились деталі виходу Ахметова з медіабізнесу

З'явились деталі виходу Ахметова з медіабізнесу

12 липня, 2022 вiвторок
16:32
Економіка Рінат Ахметов

Холдинг Ріната Ахметова System Capital Management розпочав процедуру анулювання усіх державних ліцензій на мовлення і провайдера програмної послуги, які мала його Медіа Група Україна

Про це повідомляє пресслужба SCM.

Зокрема зупиняється випуск друкованих засобів масової інформації, що належали МГУ.

Швидкість ухвалення рішення про анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох. На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також в іномовленні (FreeДом), - йдеться у повідомленні.

Вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках групи припиняється.

Читайте також: Футболу не буде, — Микола Княжицький

Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіагрупи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі у Польщі.

О 00:00 12 липня 2022 року МГУ припинила оновлення своїх онлайн-медіа.

Доля журналу Vogue буде визначена окремо із власником бренду CondeNast шляхом консультацій.

Однак повідомляють, що всі активи МГУ залишаються у її власності. Мова йде про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі – "Україна", "Україна 24", "Сьогодні". Майбутню долю цих активів визначать найближчими днями.

  • 11 липня стало відомо, що Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу.
  • Радник очільника ОПУ Подоляк назвав вихід Ахметова з медіабізнесу "гідним прикладом" і похвалив закон про деолігархізацію.
  • Медіаекспертка Лигачова в ефірі Еспресо заявила, що коли в олігарха немає потреби захищати бізнес, він втрачає інтерес до медіа.
  • Нардепка Рудик вважає, що держава ніколи не буде здатною забезпечити плюралізм думок в ЗМІ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
олігархи
Рінат Ахметов
Читайте також:
11 липня, 2022 понедiлок
Над Україною збили білоруський дрон-камікадзе "Чекан", - виробник безпілотників
Казахстан
11 липня, 2022 понедiлок
Рішення влади Казахстану про військову допомогу Росії можуть привести до серйозних протестів, - казахстанський політолог Альджанов
На фото Володимир Зеленський
11 липня, 2022 понедiлок
Зеленський уточнив свій наказ про деокупацію Півдня України
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.67
    Купівля 35.67
    Продаж 36.75
  • EUR
    Купівля 35.69
    Продаж 37.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
12 липня
17:27
Судовий вирок
У Києві затримали ексдепутата: вимагав $10 тис. за вплив на суддю
17:26
сирія бойовики
У Сирії під час авіаудару США загинув лідер ІДІЛ
17:24
Зрадник України полковник Олексій Аврамченко зробив "крок доброї волі"
17:20
Ліквідований ЗСУ російський полковник Горобець
ЗСУ ліквідували командира російської дивізії полковника Горобця
17:13
суд Гаага
У Гаазі 14 липня відбудеться конференція про відповідальність Росії за військові злочини в Україні
17:09
повернення тіл загиблих
Україна повернула тіла 30-ти загиблих військових
17:01
Росіяни вербують придністровців
Мешканців невизнаного Придністров'я вербують у російську армію
16:59
Ексклюзив
На фото знищена військова техніка окупантів
Міф про непереможність Росії зруйновано. Росія вже звертається по допомогу до Ірану, - Огризко
16:49
Оновлено
Харків, обстріли
Окупанти вдарили по одному із районів Харкова: є постраждалі
16:44
Міністерство оборони України
Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО, - Міноборони
16:39
Денис Шмигаль
Україна розраховує отримати 1 млрд євро від ЄС до кінця липня, - прем'єр
16:39
євро
Хорватія переходить на євро, – рішення Ради ЄС
16:32
зерно-війна
Туреччина анонсувала 13 липня чотиристоронню зустріч щодо вивозу українського зерна
16:32
Ексклюзив
окупанти
Загальна мобілізація в Росії малоймовірна. Росіяни не підуть помирати в окопи за Путіна, - адвокат Полозов
16:21
Ексклюзив
зрадник
Є українці, які щиро ненавидять Україну, адже вони повністю занурені в російський контекст, - Іван Семесюк
16:10
Ростислав Павленко
Уроки Лугано
16:10
навчання у Великій Британії
Міноборони Британії показало, як українські військові вчаться працювати із бронетехнікою
15:59
окупанти Мелітополь
Російські генерали вважають Сирію безпечнішою за Україну і переводять туди служити своїх родичів, - розвідка
15:44
Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала два автобуси для міста Горішні Плавні
15:36
Українська армія ЗСУ
Росія по-пропагандистському інтерпретує наказ Зеленського про деокупацію українського Півдня
15:27
Ексклюзив
Фейсбук Івана Семесюка
Українці якісно не змінилися: аби з авто перестав звучати російський реп, треба ще три війни, - музикант Семесюк
15:26
Альфа-Банк
Альфа-Банк припиняє кредитні канікули з 13 липня
15:15
Мартін Баколе
Усик перехопив спаринг-партнера у Ф'юрі
15:15
Борис Джонсон
Лейбористська партія Великої Британії ініціює вотум недовіри уряду Джонсона
15:12
Ексклюзив
окупанти танк
Ворог планує окупувати Запоріжжя, - боєць Легіону Свободи Денисов
15:00
Ексклюзив
Огризко
У Джонсона ще будуть політичні посади, - Огризко
14:48
Королівська сім'я Данії
Королівська сім'я Данії відмовилася від послуг бренду Ecco через роботу в Росії
14:35
пошкоджена будівля СБУ в Енергодарі
Мер Енергодару назвав нічні обстріли будівлі СБУ провокацією
14:31
Лукашенко
Лукашенко знає, звідки "Захід нападе на Росію"
14:27
Ексклюзив
фото Катерини Москалюк
Велика війна з Росією була неминучою, але тотальний жах передбачити було складно, - Іван Семесюк
14:27
З 1 липня зросли страхові суми за договорами "автоцивілки"
Українці за 10 днів розмитнили 4,6 тис. авто без пільг та сплатили в бюджет 464 млн грн
14:18
"Динамо"
Стало відомо, який канал покаже матчі "Динамо" проти "Фенербахче" у Лізі чемпіонів
14:16
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Звільнені території України - найкраща реклама для постачання західної зброї, - Огризко
14:03
Євроcoюз ЄС
Сума заморожених російських активів в ЄС досягла 13,8 млрд євро
13:57
пожежа
Під Мелітополем горить захоплена окупантами військова база
13:57
путін
Путін боїться "популярності генералів", - ЗМІ
13:45
Ердоган Путін
У кремлі підтвердили візит Путіна до Тегерану, де він зустрінеться з президентами Ірану та Туреччини
13:42
Херсонська область
На Херсонщині звільнили з російського полону 5 українців
13:28
Сергій Притула та Валерія Єжова
Довела Притулу до сліз. Дівчинка зібрала велику суму для ЗСУ і передала волонтеру
13:27
хакер
Держспецзв’язку зафіксувало 1,35 тис. кібератак в Україні за перше півріччя 2022 року
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV