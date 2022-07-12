Про це в етері Еспресо заявила народна депутатка від партії "Голос" Кіра Рудик.

"Держава не є ефективним власником медіа і ніколи не буде здатна сама забезпечити плюралізм думок. Особливо ми це бачимо по закриттю мовлення 5 каналу, Еспресо та Прямого. Кроки пана Ахметова, не можу сказати, що передбачувані, але достатньо логічні - медійний ринок в Україні знаходиться зараз в нижній точці, ризиків для нього достатньо багато, а отримати якийсь прибуток - це не виглядає можливим у найближчому майбутньому", - сказала вона.

Нардепка розповіла, що на, її думку, мала б зробити держава зараз.

"Перш за все, змінити концепцію закону про олігархів згідно пропозицій Венеційська комісія. Проблема в тому, що олігарх може або хоче контролювати певні канали, він це може робити через другі-треті руки. Так само можна впливати і на політичні партії. Проблема в тому, що у нас є величезна кількість корумпованих чиновників та можливостей для впливу", - додала Рудик.

Вона вважає, що зараз потрібно концентруватися на боротьбі з корупцією і тих, хто дозволяє корупції жити і розростатися, а не над симптомом.

"Питання в тому, що буде відбуватися з медійним ринком України, яку інформацію яким чином будуть отримувати наші громадяни і чи дійсно ми не рухаємося в сторону маленької Росії. я гадаю, що неможливо перемогти Росію, намагаючись побудувати маленьку копію Росії в Україні", - підсумувала нардепка.

Електронна петиція до уряду про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тисяч підписів.

Інвестиційна компанія Ріната Ахметова виходить з медіабізнесу. "Медіа Група Україна" передасть державі ліцензії телеканалів та друкованих медіа, діяльність онлайн-медіа буде припинено. Ахметов зазначив, що таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів.