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Петиція проти відключення Еспресо, 5 каналу і Прямого набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів

1 липня, 2022 п'ятниця
19:07
Суспільство Еспресо Прямий 5 канал

Електронна петиція до президента про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тисяч підписів

Про це свідчать дані на сервісі електронних петицій.

Петиція  № була зареєстрована 18 квітня 2022 р.

"4 квітня державний концерн РРТ без попередження викинув з ефіру три загальнонаціональні мовники. Мовлення українських незалежних телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-го" і "ПРЯМОГО" було незаконно припинено в період, коли в Україні триває війна з росією, в тому числі інформаційна.
Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує. Такими діями фактично обмежується свобода слова", - повідомляють у петиції.

Зазначають, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів може поставити під сумнів відповідність України критеріям членства в ЄС та готовності охороняти свободу слова.

"Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором", - йдеться в петиції. 

  • 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів. 
  • 9 травня Держспецзв'язку заявила, що "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.
  • 30 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка ("5 канал", "Прямий" та "Еспресо") вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П.Порошенка, це нібито несе шкоду через “нарцисизм” екс-президента і це питання Радбезу. 
  • За даними видання "Детектор Медіа", телеканал "Еспресо" опинився серед лідерів за кількістю переглядів відео, завантажених на YouTube упродовж травня.
  • Станом 30 червня петиція набрала понад 24 тис. голосів за необхідних для розгляду 25 тис., але користувачі масово скаржились на проблеми з реєстрацією і відсутністю кодів підтвердження.

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