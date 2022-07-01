Петиція проти відключення Еспресо, 5 каналу і Прямого набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів

Про це свідчать дані на сервісі електронних петицій.

Петиція № 41/004163-22еп була зареєстрована 18 квітня 2022 р.

"4 квітня державний концерн РРТ без попередження викинув з ефіру три загальнонаціональні мовники. Мовлення українських незалежних телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-го" і "ПРЯМОГО" було незаконно припинено в період, коли в Україні триває війна з росією, в тому числі інформаційна.

Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує. Такими діями фактично обмежується свобода слова", - повідомляють у петиції.

Зазначають, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів може поставити під сумнів відповідність України критеріям членства в ЄС та готовності охороняти свободу слова.

"Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором", - йдеться в петиції.

4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

9 травня Держспецзв'язку заявила, що "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.

30 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка ("5 канал", "Прямий" та "Еспресо") вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П.Порошенка, це нібито несе шкоду через “нарцисизм” екс-президента і це питання Радбезу.

За даними видання "Детектор Медіа", телеканал "Еспресо" опинився серед лідерів за кількістю переглядів відео, завантажених на YouTube упродовж травня.

Станом 30 червня петиція набрала понад 24 тис. голосів за необхідних для розгляду 25 тис., але користувачі масово скаржились на проблеми з реєстрацією і відсутністю кодів підтвердження.

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