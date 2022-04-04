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Концерн РРТ вимкнув мовлення "Еспресо" в цифровій мережі Т2: відкритий лист телеканалу до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради

4 квітня, 2022 понедiлок
14:50
Суспільство Еспресо

Щодо вчинення умисних дій посадовими та службовими особами Концерну РРТ, які несуть загрози національній безпеці України

Шановний пане Президенте! 
Шановні пані та панове! 
 
4 квітня цього року колектив телеканалу "Еспресо" зустрів безпрецедентною новиною – вранці представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ), без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканалу "Еспресо" в цифровій мережі Т2.
 
Показово, що від часу активної фази російського вторгнення мали місце три "успішні» спроби відключити мовлення українських телеканалів. Перша відбулася під час російського ракетного удару по київській телевежі, наступна – в результаті захоплення окупаційними військами Херсону, і третя - сьогодні вранці, внаслідок дій начебто українського Концерну РРТ. 

Від сьогоднішнього ранку Концерн РРТ зайняв своє місце серед російських терористичних військ та колабораціоністів, які свідомо працюють проти України та українців, вбивають мирних громадян та обмежують можливості українців дивитись українські телеканали. 

В історії України це лише друга спроба вимкнути телеканал Еспресо. Перша була під час Революції Гідності у 2014 році за вказівкою Януковича. Але тоді це зробити не змогли. Друга – сьогодні, під час активної фази російсько-української війни, і, очевидно, за вказівкою кремлівських сил, яку реалізовує Концерн РРТ сьогодні. 

На спроби отримати пояснення від Концерну РРТ, ми не отримали жодних відповідей. Але очевидно, що, якби це були законні дії, Концерну РРТ не було б складно на них послатись в обґрунтування своїх дій. 

Але на цей момент можна констатувати: ні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, яка встановлює правила діяльності телеканалів, ні Міністерство оборони України, яке відповідно до закону регулює режим воєнного стану, ні РНБО України або будь-які інші уповноважені державні органи не приймали жодних рішень щодо відключення телеканалу "Еспресо". 

Єдиним державним утворення, яке мало б на меті закриття українських телеканалів, є Міністерство оборони російської федерації та їхні кремлівські начальники. Якщо виявиться, що український Концерн РРТ виконує рішення кремлівського Міністерства оборони, очевидно, українські правоохоронні органи мали б на це належним чином відреагувати. 

Телеканал "Еспресо" завжди займав і продовжує займати проукраїнську позицію. "Український погляд на світ» - це не лише наше гасло, але й частина ідеології кожного співробітника телеканалу. Повністю усвідомлюючи виклики, з якими стикається наша країна сьогодні, ми фокусуємось на питаннях війни, об’єднання нації заради спільної перемоги та інформування наших глядачів про офіційну інформацію від органів державної влади. 

Також ми допомагаємо нашим іноземним партнерам донести до українців те, що вони роблять, як допомагають нашій країні для нашої перемоги. Для цього на підставі відповідних договорів в ефірі Еспресо регулярно виходять щоденні інформаційні блоки наших іноземних партнерів – новини BBC (Великобританія), Радіо Свободи, Голос Америки (США), France 24 (Франція). 

Позбавлення США, Великобританії, Франції, інших країн-партнерів, можливості комунікації з українцями через свої щоденні та щотижневі передачі, що транслюються в ефірі Еспресо, є очевидною провокацією, спрямованою на ускладнення відносин між Україною та стратегічними партнерами, підтримка яких є особливо важливою зараз для України. Водночас в час, коли ведуться  складні переговори про постачання Україні важкого озброєння, здійснюється спроба замінити предмет розмови на дискусії про свободу слова та відверто незаконне припинення мовлення в Україні проукраїнського телеканалу. 

Ми  вимагаємо від Концерну РРТ припинити антиукраїнську діяльність і діяти виключно на підставі закону. Якщо відключення "Еспресо" було технічною помилкою, її треба негайно виправити та відновити мовлення. 

В іншому випадку, свідоме продовження відключення українського телеканалу "Еспресо" з української цифрової мережі Т2, може бути розцінено не інакше як участь у війні проти України на стороні Кремля. Ми звернулись до уповноважених правоохоронних органів з метою перевірки даних фактів та відкриття кримінальних проваджень щодо чиновників Концерну РРТ за колабораціонізм, державну зраду та інші злочини, про що будуть поінформовані всі посольства держав-партнерів в Україні. Ми переконані, що підтримка телеканалу Еспресо буде беззаперечною.   

Пане Президенте, ми неодноразово заявляли і заявляємо про нашу спільну боротьбу проти росії. Разом з тим, в період воєнного стану і збройної агресії проти України, боротьба в Україні з незалежними проукраїнськими медіа не сприяє спільній перемозі. Ми переконані, що Ви так само поділяєте таку позицію і всіма можливими засобами сприятимете припиненню цього беззаконня, що шкодить міжнародному іміджу України особливо в цей нелегкий період. 
Разом до перемоги! Слава Україні!



 
РНБО
СБУ
Володимир Зеленський
війна з Росією
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