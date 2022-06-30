Петиція проти відключення Еспресо, 5 каналу і Прямого набирає потрібну кількість голосів, але користувачі скаржаться на "технічні негаразди"
Петиція проти відключення Еспресо, 5 каналу і Прямого з цифрової мережі Т2 на сайті уряду станом на вечір 30 червня набрала понад 24 тис. голосів за необхідних для розгляду 25 тис., але користувачі масово скаржаться на проблеми з реєстрацією і відсутністю кодів підтвердження
Про це повідомляє 5 канал.
Про технічні негаразди в роботі сервісу електронних петицій українці пишуть у соцмережах.
Зокрема користувачі скаржаться на те, що протягом тривалого часу не вдається зареєструвати свій голос: то виникають проблеми з надсиланням SMS, то система не знаходить електронну адресу, то не підтверджує код доступу.
5 канал зазначає, що лише у соцмережі Facebook цю петицію поширили близько 44 тис. користувачів.
"Тобто, судячи з усього, можна з упевненістю сказати, що щонайменше стільки ж осіб її підписали", - припускає канал.
- Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
- Співробітники "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на вимкнення держконцерном РРТ їхнього мовлення у цифровій мережі Т2. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.
- Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульта з проханням надати "5 каналу" та "Прямому" ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.
- Держспецзв'язку заявила, що "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.
- За даними видання "Детектор Медіа", у травні 2022 року Еспресо став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube.
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