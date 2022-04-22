Відключення Еспресо, Прямого та 5 каналу: колективи відповіли на критику Данілова та готові до участі у всеукраїнському марафоні

Працівники, журналісти та редакційні колективи Еспресо, Прямого і 5 каналу з великим подивом сприйняли заяву секретаря РНБО Олексія Данілова, яку він зробив в ефірі спільного телемарафону про те, що нібито канали "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон".

Це не відповідає дійсності. Негоже лукавити в останні дні Страсного тижня; брехня – тяжкий гріх, що нині до того ж шкодить загальноукраїнській єдності, яка здивувала світ і є вагомим чинником української перемоги.



Телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" неодноразово зверталися до РНБО та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом долучити їх до спільного телемарафону.

З перших днів російського вторгнення телеканали за власною ініціативою і доброю волею відмовилися від традиційної сітки мовлення, перепрофілювали ефір, зокрема, транслювали й спільний марафон.

19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мініcтерства культури та інформаційної політики із проханням надати "5 каналу" та "Прямому" слот (частину ефірного часу) в національному марафоні та ввести їх до редакційної групи.

Телеканали отримали підтвердження від міністра культури та інформації і голови Нацради з питань ТБ щодо виділення їм часових проміжків з 23 березня. Але цього не сталося.



Натомість, канали в ніч на 4 квітня виключили з цифрового мовлення. Хочемо наголосити: телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" завжди відстоювали державницькі, проукраїнські та проєвропейські позиції.

На телеканалах виходять в ефір програми таких всесвітньо відомих мовників, як "Радіо Свобода", France 24, BBC та "Голос Америки". Жоден чиновник досі не взяв на себе відповідальність за відключення телеканалів з цифрового ефіру і не пояснив, на яких законних підставах це відбулося.

Заяву секретаря РНБО ми розцінюємо як спробу виправдати "потребами воєнного часу" незаконні дії посадовців, які суперечать європейським прагненням нашої держави, принципам свободи слова і планам отримати найближчим часом статус країни-кандидата в члени ЄС.

Навіть воєнний стан не виправдовує фактичної політичної цензури, яку намагаються впровадити зараз, відключивши 3 телеканали.

Ми готові прийняти пропозицію секретаря РНБОУ, очікуємо від влади часових слотів для участі каналів у марафоні та долучення творчих колективів і редакцій до вироблення спільного телепродукту, і готові значну частину нашого часу надавати марафону за умов скасування незаконного рішення проти наших каналів.



Готові разом робити все для боротьби з гібридними інформаційними загрозами РФ і працювати 24 години на добу, наближаючи спільну перемогу України у війні проти рашизму.