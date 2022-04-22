Відключення Еспресо, Прямого та 5 каналу: колективи відповіли на критику Данілова та готові до участі у всеукраїнському марафоні
Телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" неодноразово зверталися до РНБО та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом долучити їх до спільного телемарафону
Працівники, журналісти та редакційні колективи Еспресо, Прямого і 5 каналу з великим подивом сприйняли заяву секретаря РНБО Олексія Данілова, яку він зробив в ефірі спільного телемарафону про те, що нібито канали "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон".
Це не відповідає дійсності. Негоже лукавити в останні дні Страсного тижня; брехня – тяжкий гріх, що нині до того ж шкодить загальноукраїнській єдності, яка здивувала світ і є вагомим чинником української перемоги.
Телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" неодноразово зверталися до РНБО та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом долучити їх до спільного телемарафону.
З перших днів російського вторгнення телеканали за власною ініціативою і доброю волею відмовилися від традиційної сітки мовлення, перепрофілювали ефір, зокрема, транслювали й спільний марафон.
19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мініcтерства культури та інформаційної політики із проханням надати "5 каналу" та "Прямому" слот (частину ефірного часу) в національному марафоні та ввести їх до редакційної групи.
Телеканали отримали підтвердження від міністра культури та інформації і голови Нацради з питань ТБ щодо виділення їм часових проміжків з 23 березня. Але цього не сталося.
Натомість, канали в ніч на 4 квітня виключили з цифрового мовлення. Хочемо наголосити: телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" завжди відстоювали державницькі, проукраїнські та проєвропейські позиції.
Заяву секретаря РНБО ми розцінюємо як спробу виправдати "потребами воєнного часу" незаконні дії посадовців, які суперечать європейським прагненням нашої держави, принципам свободи слова і планам отримати найближчим часом статус країни-кандидата в члени ЄС.
Навіть воєнний стан не виправдовує фактичної політичної цензури, яку намагаються впровадити зараз, відключивши 3 телеканали.
Ми готові прийняти пропозицію секретаря РНБОУ, очікуємо від влади часових слотів для участі каналів у марафоні та долучення творчих колективів і редакцій до вироблення спільного телепродукту, і готові значну частину нашого часу надавати марафону за умов скасування незаконного рішення проти наших каналів.
Готові разом робити все для боротьби з гібридними інформаційними загрозами РФ і працювати 24 години на добу, наближаючи спільну перемогу України у війні проти рашизму.
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