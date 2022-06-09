"Еспресо" став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube у травні

Про це повідомляє "Детектора медіа".

За головним показником - сумарною кількітю переглядів травневих відео на YouTube-каналі - лідерами стали "Еспресо", "Канал 24" і "Україна 24".

"Кожен із цих каналів набрав понад двісті мільйонів переглядів. Показники цих каналів високі навіть у порівнянні з показниками провідних світових мовників на ютубі. Це свідчить, що споживання телевізійного контенту на ютубі в Україні зараз дуже активне", - зазначає "Детектора медіа".

За даним показником "Україна 24" набрав 336 млн 660 тис. 585 переглядів, "Еспресо" - 267 млн 087 тис. 580 переглядів, "Канал 24" - 224 млн 191 тис. 169 переглядів.

Крім того, дослідники врахували кількість завантаженого контенту. За цим показником Еспресо став абсолютним лідером, розмістивши 2686 матеріалів.

"Бачимо, що найбільш працьовитий - канал "Еспресо": понад дві з половиною тисячі відео на місяць", - зазначає "Детектор медіа".

Також дослідники підрахували середню кількість переглядів, яку збирає один відеоролик на каналі. За цим крітерієм "Еспресо" посів п'яте місце з показником у 99 437 переглядів.

"Еспресо" залишається в топі - близько ста тисяч переглядів для кожного відео", - зазначає "Детектора медіа".

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Співробітники "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на вимкнення держконцерном РРТ їхнього мовлення у цифровій мережі Т2. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.

Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульта з проханням надати "5 каналу" та "Прямому" ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.

Держспецзв'язку заявила, що "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.

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