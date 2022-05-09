Телеканал "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО, - Держспецзв'язку
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснила, що причина вимкнення "Еспресо", 5-го та Прямого каналу з цифрового мовлення - виконання рішення Ради національної безпеки і оборони про трансляцію спільного марафону
Про це йдеться у відповіді на запит видання "Детектор медіа".
"На початку березня РНБО ухвалила рішення про трансляцію телемарафону “Єдині новини” Мета цього рішення - забезпечити людей доступом до правдивої, об’єктивної та перевіреної офіційної інформації про перебіг війни та ситуацію в країні. Доступ до цього телемарафону мали і мають всі канали будь-якої форми власності. Концерн виконує це рішення: на всіх наявних частотах мовлення відповідно до графіку триває трансляція телемарафону", - йдеться у відповіді Держспецзв’язку.
Також служба повідомила, що Концерн РРТ "діє винятково в межах визначених повноважень", а з 24 лютого працює в умовах воєнного стану "стану відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" та інших актів та нормативних документів. Частина цих актів мають обмежений рівень доступу".
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