"Просимо невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-го" та "ПРЯМОГО" в цифровий ефір” - петиція на сайті Кабміну
На сайті Кабінету міністрів України зареєстровано петицію, в якій українці вимагають захистити свободу слова та повернути в український цифровий ефір телеканали "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"
"4 квітня державний концерн РРТ без попередження викинув з ефіру три загальнонаціональні мовники. Мовлення українських незалежних телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-го" і "ПРЯМОГО" було незаконно припинено в період, коли в Україні триває війна з Росією, в тому числі інформаційна. Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує.
Ми переконані, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, яка завдає шкоди національним інтересам України, уряду та Президенту України.
Україна проклала довгий шлях до членства в ЄС. Сьогодні ціною життів наших громадян та в боротьбі за власну державність ми нарешті отримали опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС, значна частина якого присвячена питанням свободи слова як важливої цінності демократичного європейського суспільства.
Просимо невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-ГО" та "ПРЯМОГО" в цифровий ефір.
Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором.
Слава Україні!" - йдеться в петиції.
Підписати петицію та підтримати телеканали можна за цим посиланням.
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