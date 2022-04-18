"Просимо невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-го" та "ПРЯМОГО" в цифровий ефір” - петиція на сайті Кабміну

"4 квітня державний концерн РРТ без попередження викинув з ефіру три загальнонаціональні мовники. Мовлення українських незалежних телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-го" і "ПРЯМОГО" було незаконно припинено в період, коли в Україні триває війна з Росією, в тому числі інформаційна. Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує.



Ми переконані, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, яка завдає шкоди національним інтересам України, уряду та Президенту України.



Україна проклала довгий шлях до членства в ЄС. Сьогодні ціною життів наших громадян та в боротьбі за власну державність ми нарешті отримали опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС, значна частина якого присвячена питанням свободи слова як важливої цінності демократичного європейського суспільства.



Просимо невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів "ЕСПРЕСО", "5-ГО" та "ПРЯМОГО" в цифровий ефір.



Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором.



Слава Україні!" - йдеться в петиції.



Підписати петицію та підтримати телеканали можна за цим посиланням.



