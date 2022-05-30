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Радник голови ОП Подоляк підтвердив політичний характер відключення “Еспресо” з Т2

30 травня, 2022 понедiлок
17:05
Еспресо Т2 Еспресо

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (“5 канал”, “Прямий” та “Еспресо”) вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П.Порошенка, це нібито несе шкоду через “нарцисизм” екс-президента і це питання Радбезу

Канал “Еспресо” хоче нагадати, що є окремим незалежним медіа.  Петро Порошенко ніколи не був і не є власником каналу “Еспресо” чи особою, пов’язаною з нашим каналом в будь-який спосіб.  Структура власності телеканалу “Еспресо” є прозорою, а редакційна політика позбавлена будь-яких впливів.

Представники Апарату РНБО на парламентському комітеті 13 травня з цього питання офіційно повідомили, що у рішенні РНБО про єдину інформаційну політику немає нічого про вимкнення каналів.

Ми неодноразово підкреслювали, що з 26 лютого транслювали “Єдині новини” у обсязі не менше половини свого ефірного часу і продовжуємо це робити зараз. Під час власних прямих ефірів ми долучаємо до розмови як представників влади, так і опозиційних політиків, в тому числі п’ятого президента, а також готуємо інтерв’ю з послами європейських країн та іншими поважними особами, що можуть допомагати Україні. При цьому ми розуміємо обставини воєнного стану і не допускаємо ситуацій, що можуть зашкодити національним інтересам.

Заява радника голови Офісу президента М. Подоляка - це підтвердження того, що відключення :”Еспресо” з Т2 має політичний характер та є переслідуванням свободи слова в Україні, а жодні законні підстави для цього відсутні.

Водночас ми переконані, що в Україні не має мати місце цензура і загроза діяльності незалежного проукраїнського медіа, особливо в період війни. Ми платимо надто велику ціну, захищаючи свою незалежність та демократичні цінності. Незаконне  обмеження мовлення українського телеканалу, мотивоване виключно політичною доцільністю, не відповідає ознакам демократичного суспільства та несе пряму загрозу євроінтеграційним прагненням України.

А відтак предметом розгляду правоохоронних органів і РНБО має стати і відповідна заява радника Офісу президента та дії осіб, які «порекомендували» Концерну РРТ в незаконний спосіб відключити Еспресо з Т2 як такі, що несуть загрозу національним інтересам. “Еспресо” вже 2 місяці намагається дізнатися причину незаконного вимкнення каналу з Т2. РНБО та інші державні органи говорять, що не мають до цього жодного відношення. Радник ж голови Офісу президента, який за посадою взагалі не уповноважений давати коментарі з цих питань, пояснює відключення каналу політичними причинами. Чи може виникнути подібна ситуація в демократичній державі і в чиїх вона інтересах? Питання риторичне!

Прес-служба телеканалу “Еспресо”

5 канал
Офіс президента України
еспресо
Прямий
Подоляк
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