Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу
Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій телеканалів і від ліцензій друкованих медіа в Україні
Про це йдеться у заяві Ріната Ахметова щодо активів Медіа Група Україна.
Таке рішення, — пояснює власник медіаактивів, — продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - заявив Ахметов.
Він також зізнався, що йому важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу.
- 1 липня Forbes повідомив, що медіагрупи Ахметова, Коломойського й Пінчука втратили 90% рекламного ринку та звільнили сотні працівників.
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