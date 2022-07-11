Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу

Про це йдеться у заяві Ріната Ахметова щодо активів Медіа Група Україна.

Таке рішення, — пояснює власник медіаактивів, — продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - заявив Ахметов.

Він також зізнався, що йому важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу.

1 липня Forbes повідомив, що медіагрупи Ахметова, Коломойського й Пінчука втратили 90% рекламного ринку та звільнили сотні працівників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb