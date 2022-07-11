Про це радник президента Михайло Подоляк зазначив у твітері.

"Ключова риса зрілих держав — обов‘язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію — початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи SKM — закон один для всіх", – написав Подоляк.

Нагадаємо, Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій телеканалів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

1 липня Forbes повідомив, що медіагрупи Ахметова, Коломойського й Пінчука втратили 90% рекламного ринку та звільнили сотні працівників.

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