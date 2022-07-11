Подоляк назвав вихід Ахметова з медіабізнесу "гідним прикладом" і похвалив закон про деолігархізацію
Радник президента Михайло Подоляк прокоментував рішення Ріната Ахметова вийти з медіабізнесу: закон один для всіх
Про це радник президента Михайло Подоляк зазначив у твітері.
"Ключова риса зрілих держав — обов‘язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію — початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи SKM — закон один для всіх", – написав Подоляк.
- Нагадаємо, Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій телеканалів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.
- 1 липня Forbes повідомив, що медіагрупи Ахметова, Коломойського й Пінчука втратили 90% рекламного ринку та звільнили сотні працівників.
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