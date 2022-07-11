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Ексклюзив

Коли у олігарха немає потреби захищати бізнес, він втрачає інтерес до медіа, - медіаекспертка Лигачова про закриття медіагрупи Ахметова

11 липня, 2022 понедiлок
22:01
Суспільство Рінат Ахметов

Є дві основних причини того, чому олігарх Рінат Ахметов закриває "Медіа Групу Україна"

Про це у ефірі Еспресо розповіла медіаекспертка Наталя Лигачова.

"Я так розумію, що дві головні причини є - це те, що у нього дуже скоротився бізнес в Україні, перш за все, у зв'язку з війною. По-друге, це закон про олігархів і він встав у позу - "хочете робити законно, я все вам віддаю". Що буде з працівниками - не зрозуміло, до сьогодні майже ніхто нічого не знав", - сказала вона.

Також є питання щодо ліцензій на мовлення телеканалів медіагрупи, які будуть повернуті державі.

"Це дуже неоднозначний крок. Коли олігархічні медіа займали не виключно провладну позицію, це був плюс. Ми бачимо, що олігарх, коли в нього скорочується бізнес, коли в нього немає потреби захищати інтереси бізнесу втрачає інтерес до своїх медіа", - підсумував Лигачова.

  • Інвестиційна компанія Ріната Ахметова виходить з медіабізнесу. "Медіа Група Україна" передасть державі ліцензії телеканалів та друкованих медіа, діяльність онлайн-медіа буде припинено. Ахметов зазначив, що таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів. 

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Україна
олігархи
Рінат Ахметов
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