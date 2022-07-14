Міністр юстиції вважає, що Ахметов більше не олігарх

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Пан Новинський був прямим зв’язком для того, щоб визнати олігархом пана Ахметова. Тому що вони є партнерами по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. Тому відмова від мандату прибрала прямий зв’язок пана Ахметова з парламентом і прибрала найочевиднішу ознаку участі у політичному житті для пана Ахметова", – сказав міністр.

Водночас Малюська припустив, що Ахметов, можливо, відмовився від своїх медіа не остаточно. Він вказав на те, що мільярдер не зміг продати свій медіабізнес в умовах війни й натомість лише передав державі ліцензії своїх ЗМІ.

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"Це моя суб’єктивна думка, не готовий говорити, що це так, але видається, що юридично це "нога у дверях" з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес", – вважає Малюська. - Це не має комунікаційного особливого сенсу, має тільки юридичний, щоб створити собі запас для подальшого можливого оскарження в судах, у міжнародних судах, де завгодно, щоб повернути або собі активи, або їхню грошову компенсацію з посиланням на те, що або влада, або росіяни поставили в скрутне становище, де цінний актив довелось віддавати безплатно".

11 липня Рінат Ахметов заявив, що виходить з медійного бізнесу.

Експертка Дуцик вважає що закриття медіагрупи Ахметова змінить український медійний ландшафт, 4 тис. людей опиняться на вулиці.

Холдинг Ріната Ахметова System Capital Management розпочав процедуру анулювання усіх державних ліцензій на мовлення і провайдера програмної послуги, які мала його Медіа Група Україна.

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