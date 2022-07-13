Закриття медіагрупи Ахметова змінить український медійний ландшафт, 4 тис. людей опиняться на вулиці, - експертка Дудик
Закриття медіагрупи Ріната Ахметова "Медіа Група Україна" змінить український медійний ландшафт
Про це в ефірі Еспресо заявила медіаекспертка Діана Дудик.
"Коментарі представників влади дещо спрощують ситуацію, коли говорять, що це на виконання закону про олігархів. З одного боку, СКМ говорить про виконання цього закону, але ситуація складна, я б весело не говорила про цю подію", - сказала вона.
На її думку, це дуже серйозно вплине на весь медіаландшафт, який є в Україні зараз та після війни.
"Цей медіахолдинг - це величезна кількість людей і зараз питання, що буде з ними, чи отримають вони компенсацію після втрати роботи і де вони знайдуть роботу в тих умовах, в яких ми сьогодні знаходимося, адже медіаринок скоротився. Я не уявляю, де може роботу 4 тис. людей зараз, які опинились на вулиці", - підсумувала Дудик.
- Інвестиційна компанія Ріната Ахметова виходить з медіабізнесу. "Медіа Група Україна" передасть державі ліцензії телеканалів та друкованих медіа, діяльність онлайн-медіа буде припинено. Ахметов зазначив, що таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів.
- Холдинг Ріната Ахметова System Capital Management розпочав процедуру анулювання усіх державних ліцензій на мовлення і провайдера програмної послуги, які мала його Медіа Група Україна
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