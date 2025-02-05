Українська ППО знищила 57 ворожих БПЛА, 42 - не досягли цілей

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та 104 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Як кажуть військові, 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені - без негативних наслідків.

Натомість унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина.