Українська ППО знищила 57 ворожих БПЛА, 42 - не досягли цілей
У ніч проти 5 лютого російська армія запустила по території України 104 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 57 дронів
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що ворог атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та 104 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
Як кажуть військові, 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені - без негативних наслідків.
Натомість унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина.
- Увечері вівторка, 4 лютого, російські терористи запустили ударні дрони для обстрілу України. Унаслідок цього в Херсоні постраждали чотири людини, у Харкові зафіксували влучання по адмінбудівлі.
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