Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що поштова служба США зупинила доставку посилок із Китаю та Гонконгу після того, як Трамп скасував торговельну пільгу, яку використовували ритейлери, зокрема Temu і Shein, для безмитного ввезення в США посилок із низькою вартістю.

"Це величезна проблема... Люди, які чекають на замовлення від Amazon, Shein і Temu, не знають, коли вони зможуть отримати ці замовлення", - сказав засновник Ultra Information Solution, фірми, що стоїть за цифровою платформою перевірки відправлень Publican, Рам Бен Ціон.

USPS заявила, що ця зміна не вплине на потік листів і "квартирних" відправлень, які можуть бути до 38 см завдовжки та 1,9 см завтовшки, з Китаю і Гонконгу.

"На нашу думку, USPS знадобиться певний час, щоб розробити механізм стягнення нових податків, перш ніж дозволити китайським посилкам знову надходити до США", - зазначила Челсі Там, старший аналітик Morningstar.

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США Трампа, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

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Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків. Про аналогічні домовленості з Трампом повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Наступного дня Трамп заявив, що планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо впровадження мита.

4 лютого Китай запровадив мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.