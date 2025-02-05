Морпіхи та десантники: на Курщині відразу 21 окупант здався в полон українським військовим
Українські військові-десантники разом із суміжними підрозділами в Курській області Росії взяли в полон відразу 21 військовослужбовця армії окупантів
Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Серед російських полонених більшість морських піхотинців та десантників, один - мотострілець.
Також один окупант заявив, що він родом з так званого Придністров'я, а ще один - із селища Михайлівка на Запоріжжі. Один із військових - хлопець 2006 року народження.
У командуванні ДШВ зазначили, що полоненим була надана вчасна медична допомога.
"Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ – не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон", - наголосили українські військові.
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