Морпіхи та десантники: на Курщині відразу 21 окупант здався в полон українським військовим

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Серед російських полонених більшість морських піхотинців та десантників, один - мотострілець.

Також один окупант заявив, що він родом з так званого Придністров'я, а ще один - із селища Михайлівка на Запоріжжі. Один із військових - хлопець 2006 року народження.

У командуванні ДШВ зазначили, що полоненим була надана вчасна медична допомога.

"Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ – не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон", - наголосили українські військові.