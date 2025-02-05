Трамп заявив, що дав наказ знищити Іран у разі замаху на нього
Президент США Дональд Трамп заявив, що дав своїм радникам вказівку знищити Іран, якщо той вб'є його
Про це повідомляє АР.
"Якщо вони це зроблять, вони будуть знищені", - сказав Трамп у розмові з журналістами під час підписання указу, який закликає уряд США чинити максимальний тиск на Тегеран.
Зазначається, що федеральна влада США роками відстежувала іранські погрози на адресу Трампа та інших посадовців адміністрації.
"Я залишив інструкції, якщо вони це зроблять, вони будуть знищені, нічого не залишиться", - заявив американський президент.
- 31 січня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна негайно і рішуче відреагує на напад на іранські ядерні об'єкти, що призведе до "тотальної війни у регіоні".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.04
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.56
- Актуальне
- Важливе