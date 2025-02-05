Трамп заявив, що дав наказ знищити Іран у разі замаху на нього

Про це повідомляє АР.

"Якщо вони це зроблять, вони будуть знищені", - сказав Трамп у розмові з журналістами під час підписання указу, який закликає уряд США чинити максимальний тиск на Тегеран.

Зазначається, що федеральна влада США роками відстежувала іранські погрози на адресу Трампа та інших посадовців адміністрації.

"Я залишив інструкції, якщо вони це зроблять, вони будуть знищені, нічого не залишиться", - заявив американський президент.