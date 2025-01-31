Призведе до "тотальної війни у регіоні": очільник МЗС Ірану застеріг США від атаки по ядерних об'єктах країни

Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що військова атака Ізраїлю і США на іранські ядерні об'єкти була б "однією з найбільших історичних помилок, які могли б зробити США".

У виданні пояснили, що зростання стурбованості серед іранських офіційних осіб пов’язане з ймовірністю того, що під час другого терміну президентства Дональда Трампа, США можуть надати прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу дозвіл на удар по ядерних об'єктах Ірану, одночасно посилюючи санкції проти іранської нафтової промисловості.

Аракчі також вказав на економічні труднощі, з якими стикається Іран, додавши, що це може підштовхнути Тегеран до переговорів з адміністрацією Трампа щодо подальшої долі його ядерної програми.

Очільник іранського зовнішньополітичного відомства припустив, що Сполучені Штати могли б розблокувати заблоковані кошти Ірану в якості першого кроку до зміцнення довіри між двома ворогуючими країнами.

"Іранські активи і фонди були заморожені у різних точках США, які не виконали свої попередні обіцянки (розблокувати їх, - ред.). Ці речі можуть бути зроблені адміністрацією США для того, щоб відновити довіру між нами", - зауважив Аракчі.

Довідково: у 2018 році Дональд Трамп вийшов із ядерної угоди 2015 року і відновив жорсткі санкції проти Ірану, реалізуючи свою політику "максимального тиску".

У відповідь Тегеран почав порушувати умови угоди, зокрема збільшивши темпи збагачення урану. Трамп пообіцяв повернутися до цієї стратегії з метою примусити Іран укласти нову угоду щодо своєї ядерної програми, а також програми балістичних ракет і регіональної діяльності.