Призведе до "тотальної війни у регіоні": очільник МЗС Ірану застеріг США від атаки по ядерних об'єктах країни
У п'ятницю, 31 січня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна негайно і рішуче відреагує на напад на іранські ядерні об'єкти, що призведе до "тотальної війни у регіоні"
Про це повідомляє Reuters.
Він зазначив, що військова атака Ізраїлю і США на іранські ядерні об'єкти була б "однією з найбільших історичних помилок, які могли б зробити США".
У виданні пояснили, що зростання стурбованості серед іранських офіційних осіб пов’язане з ймовірністю того, що під час другого терміну президентства Дональда Трампа, США можуть надати прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу дозвіл на удар по ядерних об'єктах Ірану, одночасно посилюючи санкції проти іранської нафтової промисловості.
Аракчі також вказав на економічні труднощі, з якими стикається Іран, додавши, що це може підштовхнути Тегеран до переговорів з адміністрацією Трампа щодо подальшої долі його ядерної програми.
Очільник іранського зовнішньополітичного відомства припустив, що Сполучені Штати могли б розблокувати заблоковані кошти Ірану в якості першого кроку до зміцнення довіри між двома ворогуючими країнами.
"Іранські активи і фонди були заморожені у різних точках США, які не виконали свої попередні обіцянки (розблокувати їх, - ред.). Ці речі можуть бути зроблені адміністрацією США для того, щоб відновити довіру між нами", - зауважив Аракчі.
Довідково: у 2018 році Дональд Трамп вийшов із ядерної угоди 2015 року і відновив жорсткі санкції проти Ірану, реалізуючи свою політику "максимального тиску".
У відповідь Тегеран почав порушувати умови угоди, зокрема збільшивши темпи збагачення урану. Трамп пообіцяв повернутися до цієї стратегії з метою примусити Іран укласти нову угоду щодо своєї ядерної програми, а також програми балістичних ракет і регіональної діяльності.
- Іран 12 січня розпочав масштабні навчання з протиповітряної оборони під кодовою назвою Eqtedar (Могутність), що зосереджені на захисті критичної інфраструктури.
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