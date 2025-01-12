Іран розпочав масштабні навчання з протиповітряної оборони біля ключових ядерних об’єктів

Про це повідомляє "Мілітарний".

Зазначається, що навчання охоплюють західну та північну зони протиповітряної оборони Ірану. Вони зосереджені на захисті критичної інфраструктури, зокрема об’єкти Фордо (Fordow) і Хондабі (Khondab), на яких розташовані потужності зі збагачення урану та виробництва важкої води.

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Як повідомляється, навчання імітують оборону критично важливих об’єктів і центрів від повітряних і ракетних атак з використанням широкого спектра підрозділів і обладнання, включаючи ракетні системи, радари, підрозділи радіоелектронної боротьби та розвідки.

"Цього року кількість навчань зросла майже вдвічі порівняно з минулим роком у відповідь на зміну ландшафту загроз", - заявив речник КВІР Алі Мохаммад Наїні.

Він додав, що кілька родів військ КВІР, включаючи військово-морський флот і воєнізовані сили "Басідж", також візьмуть участь у навчаннях.