Представник Трампа Келлог зустрівся у Парижі з іранською опозицією

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на заході Національної ради опору Ірану (NCRI), Келлог наголосив на необхідності зусиль для перетворення Ірану на більш демократичну країну.

"Цей тиск має бути не лише кінетичним, не лише військовою силою, але й економічним та дипломатичним", - наголосив він, виступаючи перед аудиторією іранської опозиційної групи "Національна рада опору Ірану" (NCRI), що базується в Парижі.

На його переконання, наразі існує можливість "змінити Іран на краще", але ця можливість не буде тривати вічно.

"Ми повинні використати слабкість, яку ми зараз бачимо. Надія є, тому треба діяти", - підкреслив Келлог.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван представив президенту Джо Байдену варіанти потенційної атаки США на ядерні об’єкти Ірану, якщо іранці перейдуть до виготовлення ядерної зброї до 20 січня.





