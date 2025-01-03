У Білому домі обговорювали варіанти потенційних ударів по ядерних об’єктах Ірану, - Аxios

Про це повідомляє Axios із посиланням на три джерела.

Зазначається, що зустріч, на якій обговорювалося це питання, відбулася місяць тому.

За словами співрозмовників, Байден не давав дозвіл на здійснення цих ударів як під час зустрічі з радниками, так і після неї.

Зустріч була частиною обговорення "планування сценарію" щодо того, як США мають відреагувати, якщо Іран збагачуватиме уран до 90% чистоти до 20 січня, коли відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа.

Одне з джерел зазначило, що наразі в Білому домі не ведуться активні дискусії щодо можливих військових дій проти ядерних об’єктів Ірану.