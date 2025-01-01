Іран проведе переговори з трьома європейськими країнами щодо своєї ядерної програми 13 січня, - ЗМІ

Про це пише Reuters із посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Ірану ISNA.

Зазначено, що в листопаді 2024 року Тегеран мав переговори щодо своєї спірної ядерної програми з Францією, Німеччиною та Великою Британією. Ці перші перемовини після виборів у США відбулися після того, як в Ірані обурилися резолюцією, що підтримала Європа: документ звинувачує Тегеран у поганій співпраці з наглядовим органом ООН з ядерних питань.

Reuters нагадує: у 2018 році адміністрація тодішнього американського президента Дональда Трампа вийшла з ядерного пакту Ірану 2015 року та наклала жорсткі санкції на Тегеран. Це спонукало іранців відновити запаси збагаченого урану, очистити його до вищої чистоти розщеплення і встановити сучасні центрифуги для прискорення виробництва - це порушило ядерні обмеження пакту.

Згодом були непрямі переговори Сполучених Штатів за президентства Джо Байдена та Ірану з метою відновити пакт, однак вони зазнали невдачі.

Водночас під час передвиборчої кампанії майбутній очільник Білого дому Трамп заявляв: "Ми повинні укласти угоду, тому що наслідки неможливі".