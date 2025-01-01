Іран проведе переговори з трьома європейськими країнами щодо своєї ядерної програми 13 січня, - ЗМІ
13 січня має відбутися наступний раунд переговорів Ірану та трьох європейських держав стосовно ядерної програми Тегерана
Про це пише Reuters із посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Ірану ISNA.
Зазначено, що в листопаді 2024 року Тегеран мав переговори щодо своєї спірної ядерної програми з Францією, Німеччиною та Великою Британією. Ці перші перемовини після виборів у США відбулися після того, як в Ірані обурилися резолюцією, що підтримала Європа: документ звинувачує Тегеран у поганій співпраці з наглядовим органом ООН з ядерних питань.
Reuters нагадує: у 2018 році адміністрація тодішнього американського президента Дональда Трампа вийшла з ядерного пакту Ірану 2015 року та наклала жорсткі санкції на Тегеран. Це спонукало іранців відновити запаси збагаченого урану, очистити його до вищої чистоти розщеплення і встановити сучасні центрифуги для прискорення виробництва - це порушило ядерні обмеження пакту.
Згодом були непрямі переговори Сполучених Штатів за президентства Джо Байдена та Ірану з метою відновити пакт, однак вони зазнали невдачі.
Водночас під час передвиборчої кампанії майбутній очільник Білого дому Трамп заявляв: "Ми повинні укласти угоду, тому що наслідки неможливі".
- 7 грудня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран різко збільшив збагачення урану до 60% чистоти: це рівень, близький до збройового.
- 18 грудня представництва Німеччини, Великої Британії та Франції при ООН висловили занепокоєння розвитком ядерної програми Ірану та закликали до дипломатичного врегулювання.
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