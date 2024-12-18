Розвиток ядерної програми Ірану: представництва трьох країн при ООН висловили занепокоєння

Відповідну заяву поширило представництво Німеччини в ООН напередодні засідання Радбезу ООН щодо ядерних зобов'язань Ірану.

У своїй заяві вони попередили про нагальність вирішення іранської ядерної кризи та наголосили на тому, що Іран повинен змінити курс та обрати дипломатію.

Також у заяві вказано, що за даними директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі Іран продовжив нарощення темпів виробництва високозбагаченого урану "без жодного переконливого цивільного обґрунтування". Відтак, Іран є єдиною державою, яка без ядерної зброї збагачує уран до 60%. Крім того, безпрецедентного рівня досягли запаси високозбагаченого урану, що теоретично робить можливим швидке виготовлення достатньої кількості розщеплюваного матеріалу для створення численних ядерних боєзарядів.

"Іран прискорив встановлення новітніх центрифуг, що є ще одним руйнівним кроком у зусиллях Ірану підірвати ядерну угоду, яку він нібито підтримує. Тим часом Іран погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а офіційні особи публічно ставлять під сумнів "ядерну доктрину" Ірану. Відсутність співпраці Ірану з МАГАТЕ протягом багатьох років також підриває глобальне нерозповсюдження. Вона заважає Агентству проводити життєво важливу роботу з оцінки іранської ядерної програми. Угоди Ірану з МАГАТЕ і його юридичні зобов'язання повинні виконуватися в повному обсязі, без подальших зволікань, як того неодноразово вимагали Генеральний директор і Рада керуючих", - йдеться у повідомленні.

Країни наголосили, що завжди шукали дипломатичне рішення, яке давало б гарантію на те, що Іран ніколи не розробить ядерну зброю, однак зараз вони змушені визнати нагальність ситуації "враховуючи стан справ і наближення терміну дії цієї резолюції".

"Ми закликаємо Іран припинити й повернути назад свою ядерну ескалацію, щоб прокласти шлях до дипломатичного вирішення", - підкреслено у заяві.