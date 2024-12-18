Розвиток ядерної програми Ірану: представництва трьох країн при ООН висловили занепокоєння
Представництва Німеччини, Великої Британії та Франції при ООН висловили занепокоєння розвитком ядерної програми Ірану та закликали до дипломатичного врегулювання
Відповідну заяву поширило представництво Німеччини в ООН напередодні засідання Радбезу ООН щодо ядерних зобов'язань Ірану.
У своїй заяві вони попередили про нагальність вирішення іранської ядерної кризи та наголосили на тому, що Іран повинен змінити курс та обрати дипломатію.
Також у заяві вказано, що за даними директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі Іран продовжив нарощення темпів виробництва високозбагаченого урану "без жодного переконливого цивільного обґрунтування". Відтак, Іран є єдиною державою, яка без ядерної зброї збагачує уран до 60%. Крім того, безпрецедентного рівня досягли запаси високозбагаченого урану, що теоретично робить можливим швидке виготовлення достатньої кількості розщеплюваного матеріалу для створення численних ядерних боєзарядів.
"Іран прискорив встановлення новітніх центрифуг, що є ще одним руйнівним кроком у зусиллях Ірану підірвати ядерну угоду, яку він нібито підтримує. Тим часом Іран погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а офіційні особи публічно ставлять під сумнів "ядерну доктрину" Ірану. Відсутність співпраці Ірану з МАГАТЕ протягом багатьох років також підриває глобальне нерозповсюдження. Вона заважає Агентству проводити життєво важливу роботу з оцінки іранської ядерної програми. Угоди Ірану з МАГАТЕ і його юридичні зобов'язання повинні виконуватися в повному обсязі, без подальших зволікань, як того неодноразово вимагали Генеральний директор і Рада керуючих", - йдеться у повідомленні.
Країни наголосили, що завжди шукали дипломатичне рішення, яке давало б гарантію на те, що Іран ніколи не розробить ядерну зброю, однак зараз вони змушені визнати нагальність ситуації "враховуючи стан справ і наближення терміну дії цієї резолюції".
"Ми закликаємо Іран припинити й повернути назад свою ядерну ескалацію, щоб прокласти шлях до дипломатичного вирішення", - підкреслено у заяві.
- 7 грудня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран різко збільшив збагачення урану до 60% чистоти: це рівень, близький до збройового.
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