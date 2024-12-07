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Іран різко прискорив темпи збагачення урану, - МАГАТЕ

Ольга Бабишена
7 грудня, 2024 субота
05:42
Світ ядерна зброя

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран різко збільшив збагачення урану до 60% чистоти: це рівень, близький до збройового

Зміст

Про це він розповів у коментарі Reuters. 

У доповіді МАГАТЕ державам-членам вказано, що Іран прискорює збагачення урану. Це процес, який очищає сировину, щоб її можна було використовувати як паливо в цивільній ядерній енергетиці або, потенційно, для створення ядерної зброї. 

У МАГАТЕ повідомили, що Іран значно прискорив процес збагачення урану на об'єкті у Фордо, використовуючи вдосконалені центрифуги IR-6. Якщо раніше для збагачення до 60% використовувався уран із початковою чистотою 5%, то зараз у процес подається матеріал із 20% чистотою, що суттєво скорочує час і ресурси для досягнення потрібного рівня.

В результаті таких змін Іран може виробляти понад 34 кг урану, збагаченого до 60%, щомісяця тільки на Фордо. Цей об'єкт залишається одним із ключових у ядерній програмі країни. Окрім Фордо, Іран також здійснює збагачення до 60% на іншому великому об'єкті у Натанзі.

За словами Гроссі, нинішні темпи виробництва у Фордо вже досягли 5–7 кг урану на місяць, але незабаром вони можуть зрости у 7–8 разів. Це означає, що Іран може накопичувати запаси, достатні для створення кількох ядерних боєголовок, якщо вирішить продовжити збагачення до 90%.

"Сьогодні ми оголошуємо, що виробничі потужності зростають драматично", - наголосив Гроссі.

МАГАТЕ наполягає, що Іран повинен негайно забезпечити гарантії та перевірки, адже Агентство висловило занепокоєння, що Фордо може бути використаний для збагачення урану вище заявлених рівнів або для прихованої діяльності.

  • У лютому 2023 року стало відомо, що інспектори МАГАТЕ виявили в Ірані збагачений до 84% уран, що дуже близький до рівня ядерного заряду.
  • У січні в МАГАТЕ заявили, що Іран має ресурси, щоб виготовити декілька атомних боєголовок.
Теги:
Новини
Іран
ядерна зброя
ядерна небезпека
МАГАТЕ
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