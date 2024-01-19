МАГАТЕ підтвердило можливості Ірану для виготовлення атомних боєголовок
У МАГАТЕ заявили, що Іран має ресурси, щоб виготовити декілька атомних боєголовок
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, наразі Іран має достатню кількість високозбагаченого урану для створення кількох атомних боєголовок.
"Це дуже розчаровує... Ми не розуміємо, чому вони не забезпечують необхідну прозорість", - заявив Гроссі.
Інспектори МАГАТЕ поки не виявили перенаправлення іранських запасів урану для ядерної зброї. Проте виробництво та зберігання такої кількості матеріалів викликає занепокоєння.
- У лютому 2023 року стало відомо, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили в Ірані збагачений до 84% уран, що дуже близький до рівня ядерного заряду.
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