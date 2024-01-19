МАГАТЕ підтвердило можливості Ірану для виготовлення атомних боєголовок

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, наразі Іран має достатню кількість високозбагаченого урану для створення кількох атомних боєголовок.

"Це дуже розчаровує... Ми не розуміємо, чому вони не забезпечують необхідну прозорість", - заявив Гроссі.

Інспектори МАГАТЕ поки не виявили перенаправлення іранських запасів урану для ядерної зброї. Проте виробництво та зберігання такої кількості матеріалів викликає занепокоєння.