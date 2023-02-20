В Ірані виявили збагачення урану, яке за концентрацією близьке до збройного

Про це інформує Bloomberg.

"Міжнародне агентство з ядерної енергії намагається встановити, яким чином Іран накопичив збагачений до 84% уран, - найвищий показник досі виявлений у країні", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що цей рівень усього лише на 6% нижчий за необхідний для ядерної зброї.

Видання пише, що раніше Іран повідомив МАГАТЕ про те, що його обладнання налаштоване на збагачення урану максимум на 60%. Виявлення у країни урану високого рівня очищення може призвести до загострення кризи навколо ядерної програми Ірану.

"Інспекторам належить встановити, чи Іран виготовив цей уран навмисно, чи його висока концентрація була випадковим накопиченням у мережі труб, які сполучають сотні центрифуг, використовуваних для відділення ізотопів", - пише Bloomberg.

Також видання додає, що це вже вдруге цього місця інспектори МАГАТЕ виявляють в Ірані підозрілу активність зі збагачення.

"Навіть якщо виявлений уран випадково накопичився через складнощі використання послідовних центрифуг (подібне вже траплялося раніше), це все одно привертає увагу до небезпек рішення Ірану виробляти високозбагачений уран", - зазначають в агентстві.