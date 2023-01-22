Іран погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, - ЗМІ
Європарламент закликав ЄС внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій, у відповідь Іран погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Про це передає Anadolu з посиланням на заяву голови МЗС Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіяна.
"Деякі європейські дипломати, такі як міністр закордонних справ Німеччини, працюють, хоч і не мають достатнього досвіду. Якщо вони не візьмуть розумний курс і не виправлять свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти", - сказав він.
Таким чином очільник МЗС Ірану відповів на питання про те, чи вийде Тегеран з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Відповідну заяву в Ірані озвучили після того, як Європарламент закликав ЄС внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій. КВІР звинуватили у придушенні протестів і постачанні безпілотників російським військовим для використання у війні в Україні.
За словами Абдоллахіяна, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив йому, що в Європарламенті не прагнули реалізації прийнятого рішення, воно було лише виразом емоційного підходу його представників.
- 4 листопада ЗМІ повідомили, що Іран, надаючи Росії зброю, очікує допомоги у створенні ядерної бомби. Іран звертався до Росії за допомогою у придбанні додаткових ядерних матеріалів і виробництві ядерного палива, що може забезпечити живленням його ядерні реактори й потенційно може ще більше скоротити так званий "час прориву" Ірану для створення ядерної зброї.
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