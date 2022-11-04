Іран, надаючи Росії зброю, очікує допомоги у створенні ядерної бомби, - CNN

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

Зазначається, що, згідно з даними розвідки, Іран звертався до Росії за допомогою у придбанні додаткових ядерних матеріалів і виробництві ядерного палива, що може забезпечити живленням його ядерні реактори і потенційно може ще більше скоротити так званий "час прориву" Ірану для створення ядерної зброї.

CNN наголошує, що іранська пропозиція до Москви з’явилася на тлі розширення партнерства між Іраном і Росією, яке в останні місяці передбачало надсилання Тегераном безпілотників та іншого обладнання до РФ для використання у війні проти України, а Москва могла консультувати Іран у питаннях придушення протестів, що охопили країну.

Речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон зазначила, що Сполучені Штати докладуть усіх зусиль, щоб не допустити співпраці Росії та Ірану в ядерному секторі.

"Ми працюємо з партнерами, щоб викрити зростаючі зв’язки між Іраном і Росією та притягнути їх до відповідальності. Ми будемо твердо протидіяти будь-якій співпраці, яка суперечить нашим цілям нерозповсюдження", - сказала вона.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Він заявив, що Україна буде безжальною у своїх діях у відповідь.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb