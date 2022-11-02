Про це інформує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

"Ми поінформували дипломатичними каналами Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо це рішення буде ухвалено та реалізовано. Ми були максимально предметні. Тепер – крок за іранською стороною. Я говорив і повторю ще раз: коли йдеться про співучасть будь-якої країни у російській агресії та вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь, тому що йдеться про захист нашої держави та наших громадян", – заявив Кулеба.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ.

14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі російська армія має на озброєнні ще близько 300 дронів, поставлених Іраном.

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