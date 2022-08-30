Про це повідомляє The Washington Post.

За даними американського видання, російські транспортні літаки вилетіли з Ірану з відповідним вантажем ще 19 серпня. Вони доправили до РФ бойові дрони щонайменше двох типів - Mohajer-6 і Shahed, які призначені для враження радіолокаційних систем, артилерійських установок та інших військових об'єктів.

Водночас джерела WP, близькі до розвідки США, зазначили, що росіяни вже зіткнулися з численними збоями у роботі цих БПЛА. Після перших проведених тестів військові РФ залишилися невдоволені, оскільки деякі іранські безпілотники виявилися непридатними до використання.

Попри це США вважають, що Москва має намір закупити у Тегерана сотні таких БПЛА.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

13 липня Іран відкинув звинувачення США у передачі РФ безпілотників.

3 серпня в Інституті вивчення війни припустили, що Іран міг відправити першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.

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