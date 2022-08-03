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Іран міг відправити першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань, - аналітики ISW

3 серпня, 2022 середа
06:37
Світ Іранські безпілотники - ілюстративне фото

Перша партія безпілотників з Ірану могла прибути до Російської Федерації, натомість іранці можуть отримати російські літаки Су-35

Про це пише Інститут вивчення війни - ISW.

Як зазначається, початкові та непідтверджені повідомлення від 2 серпня свідчать про те, що Іран міг відправити першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань. 

"Американська розвідувальна служба (OSINT) у твіттері з посиланням на неофіційні іранські джерела стверджувала, що Іран відправив до Росії партію БПЛА разом з іранськими пілотами й техніками, які навчатимуться використанню та ремонту російських літаків Су-35. Хоча ISW не може незалежно підтвердити це твердження, воно узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що Тегеран і Москва прагнуть до розширення авіаційної співпраці, щоб обійти міжнародні санкції проти Росії та Ірану та підтримати російські операції в Україні", - йдеться в повідомленні. 

Аналітики наголошують, якщо це правда, то заява свідчить про те, що Іран може отримати російські літаки Су-35 в обмін на безпілотники, які могли бути частиною угоди, підписаної Москвою й Тегераном 26 липня. 

Угода передбачала, що Іран збільшить обсяг пасажирських перельотів до Росії та додатково ремонт російських літаків. Тож Тегеран може спробувати використати цю угоду для сприяння придбанню російських бойових літаків.

  • 24 липня ЗМІ замайоріли інформацією, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.
  • Проте 26 липня координатор ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать жодних ознак постачання іранських безпілотників до Росії.
  • Тоді ж Іран уклав з РФ ще й угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

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Росія
російська армія
Іран
війна з Росією
безпілотник
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