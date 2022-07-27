Іран погодився ремонтувати російські літаки
Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі
Про це повідомляє Mehr.
Угоду було підписана під час візиту до Ірану заступника міністра транспорту Росії, який зустрівся з керівником управління цивільної авіації Ірану Мохаммадом Мохаммаді-Бахшем. Її було укладено невдовзі після візиту до Тегерану російського диктатора Володимира Путіна.
В Ірані зазначили, що угода передбачає постачання деталей та обладнання для російських літаків, а також ремонт та їхнє технічне обслуговування.
Також Іран та РФ домовилися про збільшення кількості рейсів між країнами до 35 на тиждень.
- 24 липня ЗМІ повідомляли, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.
- 27 липня координатор ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать жодних ознак постачання іранських безпілотників до Росії.
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