Про це повідомляє Mehr.

Угоду було підписана під час візиту до Ірану заступника міністра транспорту Росії, який зустрівся з керівником управління цивільної авіації Ірану Мохаммадом Мохаммаді-Бахшем. Її було укладено невдовзі після візиту до Тегерану російського диктатора Володимира Путіна.

В Ірані зазначили, що угода передбачає постачання деталей та обладнання для російських літаків, а також ремонт та їхнє технічне обслуговування.

Також Іран та РФ домовилися про збільшення кількості рейсів між країнами до 35 на тиждень.

24 липня ЗМІ повідомляли, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.

27 липня координатор ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать жодних ознак постачання іранських безпілотників до Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb