У США не бачать жодних ознак постачання іранських безпілотників для Росії, - Кірбі

Про це повідомив координатор Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.

Кірбі заявив, що уряду США "не має жодних доказів будь-яких постачань або закупівель іранських безпілотників російським міністерством оборони", додавши, що сам факт того, що Путін прагнув такої угоди, свідчить, що "санкції мають ефект".

24 липня ЗМІ повідомляли, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.

Раніше повідомлялося, що українську владу турбує зміна риторики Ірану щодо виправдання війни в Україні.

The New York Times повідомляло, що Путін поїхав в Іран за бойовими дронами та далекобійними ракетами.

Путін Ірану нічого не привіз, він приїхав просити безпілотники.

Сполучені Штати та Європа посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії бойові дрони.

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