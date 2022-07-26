У США не бачать жодних ознак постачання іранських безпілотників для Росії, - Кірбі
Адміністрація США наразі не володіє інформацією про те, що Іран поставив Росії свої безпілотники, про які просив Путін
Про це повідомив координатор Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.
Кірбі заявив, що уряду США "не має жодних доказів будь-яких постачань або закупівель іранських безпілотників російським міністерством оборони", додавши, що сам факт того, що Путін прагнув такої угоди, свідчить, що "санкції мають ефект".
- 24 липня ЗМІ повідомляли, що Іран відправив до Росії через Каспійське море партію бойових дронів, які росіяни планують застосовувати у війні з Україною.
- Раніше повідомлялося, що українську владу турбує зміна риторики Ірану щодо виправдання війни в Україні.
- The New York Times повідомляло, що Путін поїхав в Іран за бойовими дронами та далекобійними ракетами.
- Путін Ірану нічого не привіз, він приїхав просити безпілотники.
- Сполучені Штати та Європа посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії бойові дрони.
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