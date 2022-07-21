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МЗС турбує зміна риторики Ірану щодо виправдання війни в Україні

21 липня, 2022 четвер
15:16
Світ Іран

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву іранського лідера, в якій опосередковано виправдовується агресія Російської Федерації проти України

Про це зазначив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Суспільному.

"З початку повномасштабної війни РФ Іран публічно декларував позицію нейтралітету та виступав за припинення вогню і політико-дипломатичне врегулювання. У цьому контексті українська сторона стурбована зміною риторики з боку іранського керівництва. Потурання агресивним діям Росії не лише заохочує її продовжувати нічим не спровоковану війну проти народу України, але й закладає підґрунтя для дестабілізації миру та безпеки в інших регіонах світу", - сказав Ніколенко.

Раніше верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що якби Росія не зупинила б дії НАТО на Україні, то через якийсь час Альянс почав би війну під приводом Криму.

Щодо цього Олег Ніколенко наголосив, що будь-які звинувачення щодо нібито підготовки нападу на РФ є безпідставними та маніпулятивними.

"Закликаємо іранську сторону утримуватися від заяв або кроків, які підживлюватимуть агресію РФ проти України", - додав він.

  • 19 липня, у Тегерані відбулась зустріч лідерів Ірану, Туреччини та Росії на якій, серед іншого, обговорювались експорт зерна, Сирія та Україна. Відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган примусив російського диктатора Володимира Путіна чекати близько хвилини перед зустріччю у Тегерані.

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